В конгресс США внесли законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3

Документ формально носит название «О прекращении российской ядерной агрессии». Он запрещает продлевать договор о сокращении наступательных вооружений, пока Россия не подведет под его действие свои новые системы вооружений

Конгрессмен Лиз Чейни (Фото: Mark Makela / Reuters)

В американском конгрессе представлен законопроект, запрещающий продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом говорится на сайте члена Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни, которая выступила одним из авторов законопроекта. Соавтором документа стал сенатор-республиканец Том Коттон. Формально документ носит название «Закон о прекращении российской ядерной агрессии», следует из сообщения.

В заявлении конгрессменов договор СНВ называется «глубоко ошибочной сделкой», заключенной администрацией Барака Обамы. «За последние несколько лет мы увидели, что Россия рассказала о нескольких новых средствах доставки ядерного оружия, и неясно, будут ли эти системы подведены под договор», — говорится в заявлении Чейни.

Кроме того, по словам конгрессмена, серьезную озабоченность представляют крупные запасы тактического ядерного вооружения России и убежденность в том, что это оружие может быть использовано как часть стратегии «эскалация ради деэскалации».

«Когда эти проблемы затем просматриваются через объектив долгосрочного нарушения Россией договора о РСМД [ракеты средней и меньшей дальности], очевидно, что продление нового договора СНВ в настоящее время не отвечает интересам Соединенных Штатов в области национальной безопасности», — отметила Чейни.

«Этот законопроект не позволяет финансировать продление договора СНВ до тех пор, пока президент США не подтвердит конгрессу, что Россия согласилась на достоверное сокращение своего запаса тактического ядерного оружия, подведя под рамки нового договора СНВ в том числе новые системы», — уточнила Чейни.

Договор СНВ-3 заканчивает свое действие в феврале 2021 года. За это время США и Россия должны решить, продлевать его или нет.