Политика⁠,
0

МИД назвал ответ Бельгии на «Буревестник» «наслаждением военным психозом»

Специалисты поняли сигнал, направленный Россией испытаниями «Буревестника» и «Посейдона», рассказал Грушко. По его словам, сигнал заключался в готовности Москвы к обороне и обеспечению безопасности
Александр Грушко
Александр Грушко (Фото: МИД России)

Западная Европа готовится к военному столкновению с Россией, там «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил РБК замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Так он прокомментировал заявление бельгийского министра обороны Тео Франкена, который пригрозил, что НАТО «сотрет Москву с лица земли», если российские ракеты будут применены против Брюсселя.

«Это заявление министра обороны Бельгии можно расценивать как только риторику. Ознакомился с его высказыванием. Насколько я понимаю, после того как он сделал соответствующее заявление, там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», — сказал Грушко.

В связи с испытаниями «Буревестника» и «Посейдона» европейские дипломаты не выражали озабоченность, «но сигнал профессионалы поняли», отметил он. Дипломата затем спросили, каким именно был сигнал России.

«По сигналу профессионалы поняли, что у России есть достаточные средства, возможности и политическая воля для того, чтобы надежно обеспечить интересы обороноспособности и безопасности», — ответил замминистра иностранных дел.

Министр обороны Бельгии ответил призывающим не опасаться Россию
Политика
Тео Франкен

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.

Спустя неделю, 28 октября, прошли испытания безэкипажного аппарата с ядерной и энергетической установкой «Посейдон». «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится, а способов перехвата не существует», — заявил президент Владимир Путин.

Бельгийский министр, помимо угрозы Москве, призвал всерьез относиться к российским вооруженным силам. «Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом», — считает Франкен.

Президент США Дональд Трамп, комментируя российские испытания, заявил, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры. «У нас есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — добавил он. Республиканец выразил уверенность, что России следовало бы вместо испытаний ракет завершить конфликт с Украиной.

Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Грушко МИД Буревестник Бельгия Посейдон
