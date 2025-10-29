 Перейти к основному контенту
Политика
0

Министр обороны Бельгии ответил призывающим не опасаться Россию

Москва «победила в Чечне и доминировала в Сирии», российских вооруженных сил следует опасаться, уверен бельгийский министр обороны. Он предупредил, что уверенные в обратном жестко ошибаются
Тео Франкен
Тео Франкен (Фото: James Arthur Gekiere / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия производит в четыре раза больше снарядов, чем все страны НАТО, и может приобрести «гораздо больше за те же деньги, что и мы», заявил бельгийский министр обороны Тео Франкен в интервью De Morgen.

Так он прокомментировал тезис профессора международной политики Хендрика Воса, который усомнился в необходимости наращивать военный бюджет, указав, что даже без учета США европейские страны НАТО располагают большим количеством оружия, чем Россия: «Когда же нам, в конце концов, будет достаточно? Если мы удвоим? Может быть, удесятерим?»

По мнению Франкена, эта точка зрения ошибочна, а российская сторона нарастила свои возможности.

«Люди, которые утверждают, что мы не должны бояться русских, жестоко ошибаются. Это геополитическая сверхдержава с сильной армией и огромным боевым духом. Они победили в Чечне, они доминировали в войне в Сирии в течение десяти лет, и они активны в Африке на многих фронтах. В Европе даже нет центрального командования. За исключением нескольких подразделений Еврокорпуса в Страсбурге, у нас нет ничего, что можно немедленно бросить в бой», — объяснил Франкен.

В Европе располагаются Верховное главнокомандование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и Европейское командование Вооруженных сил США.

США анонсировали скорую продажу оружия еще на $2 млрд для Украины
Политика
Мэттью Уитакер

Европейские страны начали масштабное перевооружение после начала российско-украинского конфликта. В частности, немецкий канцлер Фридрих Мерц пообещал сделать бундесвер сильнейшей армией Европы.

Российские власти неоднократно заявляли, что не планируют воевать со странами НАТО, для этого нет экономических и политических причин. Президент Владимир Путин предупредил в начале октября, что Россия даст ответ на милитаризацию стран Европы. «Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов», — сказал он.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Бельгия Европа Евросоюз НАТО
