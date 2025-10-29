Песков ответил на вопрос о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии
Президент Владимир Путин уже озвучивал планы по размещению в Белоруссии баллистических ракет средней дальности «Орешник» в этом году, напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Так он ответил на данные, которые накануне привела его белорусская коллега Наталья Эйсмонт, что «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.
Материал дополняется
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов