Песков ответил на вопрос о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин уже озвучивал планы по размещению в Белоруссии баллистических ракет средней дальности «Орешник» в этом году, напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так он ответил на данные, которые накануне привела его белорусская коллега Наталья Эйсмонт, что «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.

Материал дополняется