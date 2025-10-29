 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков ответил на вопрос о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Президент Владимир Путин уже озвучивал планы по размещению в Белоруссии баллистических ракет средней дальности «Орешник» в этом году, напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так он ответил на данные, которые накануне привела его белорусская коллега Наталья Эйсмонт, что «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
В Мексике обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел Общество, 12:01
СК раскрыл, как умер мужчина в квартире осужденного за каннибализм Общество, 12:00
Что помогло лизинговой компании Carcade понять потребности рынка РБК Компании, 12:00
Экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальном насилии над подростком Спорт, 11:58
Как задержали «смотрящего за Башкирией» в Уфе. Видео Общество, 11:57
Песков ответил на вопрос о сроках размещения «Орешника» в Белоруссии Политика, 11:56
Бюджет аренды элитного коттеджа в Подмосковье подскочил на четверть Недвижимость, 11:53
Минэк указал на проблему ИИ, когда «10 минут доказываешь, что ты человек» Технологии и медиа, 11:50
Актера Романа Попова похоронят в Москве Общество, 11:49
Таланты в команде нужны не всегда. Когда их искать и как удерживать Образование, 11:47
Убившую троих детей жительницу Канска отправили лечиться Общество, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
В США дебютировали ETF на три альткоина. Как отреагировал рынок Крипто, 11:40
Toyota провела переговоры с российскими дилерами Авто, 11:39