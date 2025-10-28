Лукашенко рассказал, когда готов отказаться от «Орешника»

Лукашенко пообещал отказаться от «Орешника» при отказе Европы от угроз

Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник», если страны Запада прекратят разговоры об эскалации. Об этом он сообщил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РБК.

«Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы», — сказал он. По его словам, от этого можно отойти, «и разговоры об «Орешнике» прекратятся». «Но не хотят», — добавил белорусский президент.

Лукашенко добавил, что Белоруссия открыта к диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности.

Президент напомнил, что он назвал это «трагическим шагом назад». Президент отметил, что шесть лет назад предлагал разработать политическую декларацию о неразмещении таких ракет в Европе, но предложение не было услышано.

Лукашенко предупредил европейские страны о последствиях перевода экономики на военные рельсы и призвал остановить гонку вооружений. Он подчеркнул, что Белоруссии и России не нужна эскалация напряженности, но в Европе, по его словам, не готовы к реалистичным переговорам с Минском.

Ранее Лукашенко выразил готовность к диалогу с Западом, заявив: «Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений, но руку протягиваем», передавал корреспондент РБК. Президент республики также критиковал ЕС за решение «прикрыть проблемы будущей войной» вместо их решения.