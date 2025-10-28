 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко рассказал, когда готов отказаться от «Орешника»

Лукашенко пообещал отказаться от «Орешника» при отказе Европы от угроз
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник», если страны Запада прекратят разговоры об эскалации. Об этом он сообщил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент РБК.

«Размещение этого оружия в Беларуси не что иное, как ответная мера на эскалацию ситуации в регионе и современные угрозы», — сказал он. По его словам, от этого можно отойти, «и разговоры об «Орешнике» прекратятся». «Но не хотят», — добавил белорусский президент.

Лукашенко добавил, что Белоруссия открыта к диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности.

Лукашенко назвал размещение «Орешника» защитой от угроз с Запада
Политика
&nbsp;Александр Лукашенко

Президент напомнил, что он назвал это «трагическим шагом назад». Президент отметил, что шесть лет назад предлагал разработать политическую декларацию о неразмещении таких ракет в Европе, но предложение не было услышано.

Лукашенко предупредил европейские страны о последствиях перевода экономики на военные рельсы и призвал остановить гонку вооружений. Он подчеркнул, что Белоруссии и России не нужна эскалация напряженности, но в Европе, по его словам, не готовы к реалистичным переговорам с Минском.

Лукашенко «протянул руку» Западу и назвал ему свои четыре предложения
Политика
Александр Лукашенко

Ранее Лукашенко выразил готовность к диалогу с Западом, заявив: «Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений, но руку протягиваем», передавал корреспондент РБК. Президент республики также критиковал ЕС за решение «прикрыть проблемы будущей войной» вместо их решения.

