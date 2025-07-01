Лукашенко назвал срок размещения «Орешника» на территории Белоруссии
Российский ракетный комплекс «Орешник» разместят на территории Белоруссии к концу 2025 года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова передает близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».
«Мы с [президентом России Владимиром] Путиным в Волгограде договорились. Первые позиции «Орешника» будут в Беларуси. Работу «Орешника» вы видели. К концу года это оружие будет размещено в Беларуси», — сказал белорусский лидер.
В декабре 2024 года Лукашенко обратился к своему российскому коллеге с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник». Путин тогда заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 года.
По словам российского лидера, как только такие системы начнут поступать в российские войска, они будут параллельно поступать в Белоруссию.
«Орешник» — это баллистическая ракета средней дальности (БРСД), единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии. Ее максимальная дальность — 5500 км, она развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч, или 3 км/с) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. В ядерном оснащении ракета может доставлять заряды общей мощностью 900 кт.
В ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе сказано, что Россия будет расценивать как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. Также в нем расширен перечень условий для применения ядерного оружия, доктрина распространяется и на Белоруссию.
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