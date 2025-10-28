Лукашенко назвал размещение «Орешника» «оборонительной историей»

Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Размещение в Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе, заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности президент республики Александр Лукашенко, передает корреспондент РБК.

«Орешник» — тоже чисто оборонительная история. Европейские страны заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности, а это опаснейшее оружие, с ним счет идет на минуты. Поэтому «Орешник» — ответная мера», — отметил белорусский лидер.

По его словам, Россия и Белоруссия, несмотря на участившиеся упреки, не намерены «оттяпать» Польшу, Прибалтику или Сувлакский коридор.

«Никуда мы не нацелены, нам не нужна эта эскалация, нам не нужны ни Варшава, ни кто-либо еще», — подчеркнул Лукашенко.

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии.

Президент Белоруссии также указал на увеличение расходов на оборону странами Запада и добавил, что «мы каждый день готовимся к войне, чтобы ее не было». Он напомнил, что подписанный Россией и Белоруссией в 2024 году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства включает в себя и возможное применение ядерного оружия, но исключительно в оборонительных целях.

В декабре 2024 года белорусский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник».

Летом Лукашенко заявил, что «Орешник» разместят на территории Белоруссии к концу 2025 года.

В сентябре глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил, что Минск разместит на территории страны ракеты «Орешник» для гарантии безопасности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а не ради конфронтации или «бездумной гонки вооружений».