 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко назвал размещение «Орешника» «оборонительной историей»

&nbsp;Александр Лукашенко
 Александр Лукашенко (Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС)

Размещение в Белоруссии ракетного комплекса «Орешник» является ответной мерой на эскалацию ситуации в регионе, заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности президент республики Александр Лукашенко, передает корреспондент РБК.

«Орешник» — тоже чисто оборонительная история. Европейские страны заявили о намерении развернуть у себя ракетные комплексы средней дальности, а это опаснейшее оружие, с ним счет идет на минуты. Поэтому «Орешник» — ответная мера», — отметил белорусский лидер.

По его словам, Россия и Белоруссия, несмотря на участившиеся упреки, не намерены «оттяпать» Польшу, Прибалтику или Сувлакский коридор.

«Никуда мы не нацелены, нам не нужна эта эскалация, нам не нужны ни Варшава, ни кто-либо еще», — подчеркнул Лукашенко.

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии.

Президент Белоруссии также указал на увеличение расходов на оборону странами Запада и добавил, что «мы каждый день готовимся к войне, чтобы ее не было». Он напомнил, что подписанный Россией и Белоруссией в 2024 году Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства включает в себя и возможное применение ядерного оружия, но исключительно в оборонительных целях.

На учениях «Запад-2025» отработали планирование применения «Орешника»
Политика
Учения &laquo;Запад-2025&raquo; в Белоруссии

В декабре 2024 года белорусский лидер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник».

Летом Лукашенко заявил, что «Орешник» разместят на территории Белоруссии к концу 2025 года.

В сентябре глава МИД Белоруссии Максим Рыженков отметил, что Минск разместит на территории страны ракеты «Орешник» для гарантии безопасности в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а не ради конфронтации или «бездумной гонки вооружений».

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Белоруссия Александр Лукашенко «Орешник»
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко призвал остановить бои, чтобы сохранить существование Украины
Политика
Лукашенко призвал навести порядок и передать молодежи власть
Политика
Минск не увидел «бездумной гонки вооружений» в размещении «Орешника»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Обновленный Voyah Dream начнут выпускать в России в 2026 году Авто, 12:57
Названы регионы-лидеры по продажам новых автомобилей в России Авто, 12:56
В Банке России призвали ввести регулирование обмена криптовалют Крипто, 12:56
Лукашенко обвинил Запад в бандитизме из-за планов по российским активам Политика, 12:56
Зеленский заявил о необходимости поддержки от ЕС еще на два-три года Политика, 12:51
Hongqi задумался о локализации производства в России Авто, 12:50
«Парадный вход» не для стартапов: как выйти на гигантов в КитаеПодписка на РБК, 12:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Сийярто рассказал, что вынесла Венгрия за 40 лет в советском блоке Политика, 12:42
Песков назвал препятствие для продолжения переговоров с Украиной Политика, 12:36
ABC узнал, что Пи Дидди может выйти на свободу раньше срока Общество, 12:36
Умер олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одд Мартинсен Спорт, 12:34
Эстония запустила в работу радар у границы с Россией Политика, 12:31
Росфинмониторинг блокирует личные карты. Опасность для ИП и самозанятыхПодписка на РБК, 12:29
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 12:28