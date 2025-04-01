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Военная операция на Украине ,  
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Берлин впервые со Второй мировой развернул за рубежом постоянные войска

ФРГ впервые со Второй мировой развернула постоянные войска за рубежом — в Литве
Сюжет
Военная операция на Украине
Бронетанковая бригада официально вступила в строй. Пока в ней 150 военных, к завершению развертывания в 2027 году их будет 4,8 тыс. Россия негативно оценивала планы Германии разместить войска в Литве у белорусской границы
Фото: Omer Messinger / Getty Images
Фото: Omer Messinger / Getty Images

В Литве прошла церемония официального вступления в строй немецкой бронетанковой бригады, сообщает DPA.

«У нас есть четкая задача. Мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО», — сказал командир подразделения бригадный генерал Кристоф Хубер.

Развертывание 45-й бронетанковой бригады началось в прошлом году, состояния окончательной боеготовности, как предполагается, она достигнет к 2027-му.

Планируемая численность подразделения — 5 тыс. человек (из них 200 гражданских, военные из танкового батальона и батальона механизированной пехоты). Размещаться они будут в казармах, которые собираются построить на полигоне Руднинкай под Вильнюсом, недалеко от литовско-белорусской границы (около 30 км по прямой).

Сейчас в Литве находятся 150 немецких военнослужащих, к концу года их численность вырастет до 500. На данный момент они пользуются временной инфраструктурой в военных городках литовской армии.

Politico отмечает, что это первое постоянное развертывание войск Германии за границей со времен Второй мировой войны.

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Стороны договорились о развертывании бригады в конце 2023 года.

Кремль негативно оценивал намерение Германии по переброске военных в Литву. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал это продолжением нагнетания напряженности и созданием очагов опасности у границ России.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Литва бронетанковая бригада Прибалтика
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