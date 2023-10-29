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Война санкций ,  
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Siemens вступился за свое сотрудничество с Россией по АЭС в Венгрии

Siemens предупредил об иске на неограниченные суммы при выходе из «Пакш-2»
Сюжет
Война санкций
Французско-немецкий консорциум Framatome-Siemens продолжает участие в строительстве энергоблоков в Венгрии. Выход из проекта привел бы к иску на «неограниченные суммы», предупредили в Siemens Energy
Строительная площадка АЭС &laquo;Пакш-2&raquo; в Венгрии
Строительная площадка АЭС «Пакш-2» в Венгрии (Фото: Tibor Illyes / EPA / ТАСС)

Глава наблюдательного совета немецкой Siemens Energy Джо Козер выступил в защиту планов продолжать вести бизнес с «Росатомом» в Венгрии на фоне критики, что подобное сотрудничество приносит прибыль России, передает Bloomberg.

«Росатом» в августе начал основной этап строительства двух энергоблоков на венгерской АЭС «Пакш-2». Siemens Energy, в свою очередь, предоставляет для проекта технологии безопасности. Российская госкорпорация в июле указывала, что французско-немецкий консорциум Framatome-Siemens продолжает участие в проекте.

Нарушение контрактов, которые были подписаны немецкой компанией еще в 2019 году, могут обойтись очень дорого, сказал Козер в интервью Welt.

В настоящее время на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работает четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, а в декабре 2014 года «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков станции.

Планируется, что на АЭС «Пакш-2» будет построено два блока проекта ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком выступила компания «Атомпроект», которая входит в структуру «Росатома».

По его словам, неправительственные организации требуют отказаться от выполнения этих договоренностей, но в этом случае Венгрия смогла бы предъявить иск «на почти неограниченные суммы».

Как пишет Bloomberg со ссылкой на экозащитников, немецкая Siemens Energy и французская Framatome имеют контракты «на сотни миллионов», связанные с проектами «Росатома» за пределами России. Без передачи европейских технологий многие новые проекты корпорации были бы остановлены, отмечает агентство.

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США и Европа прилагают усилия, чтобы отказаться от российского урана, но не ввели санкции против российских ядерных технологий, что означает продолжение деятельности «Росатома» в обычном режиме, пишет Bloomberg.

«Росатом» — крупнейшая в мире корпорация, занимающаяся обогащением урана с долей 43%, далее следует британско-голландско-немецкая Urenco (31%) и Китайская национальная ядерная корпорация (13%), указывает агентство.

За санкции против российской ядерной энергетики ранее выступали Польша и страны Прибалтики, однако это встречало сопротивление со стороны других страны Евросоюза, в том числе Венгрии. Еврокомиссия пыталась включить меры против атомной отрасли России в один из санкционных пакетов в начале года, однако потом отказалась от такой идеи. Группа стран ЕС вновь решила продвигать ограничения в отношении атомной отрасли России при подготовтке 12-го пакета санкций против Москвы, писал Bloomberg в сентябре.

Германия в 2023 году остановила работу последних атомных электростанций, и в немецком правительстве призвали ввести санкции ЕС в отношении российского урана со следующего года.

Россия неоднократно выступала с критикой западных санкций, называя их нелегитимными. Проект строительства энергоблоков для АЭС «Пакш-2» в Венгрии будет реализован, несмотря на критику США и Евросоюза, заявлял в сентябре глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе», — отмечал он.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Siemens Росатом АЭС Пакш энергоблок
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