Глава «Росатома» заявил о стройке АЭС в Венгрии вопреки критике Запада

Проект атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии будет реализован, несмотря на критику США, Британии и Евросоюза. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия 24».

«Много летит стрел из Брюсселя, Вашингтона, Лондона в адрес и руководства Венгерской Республики и в адрес самого проекта, но это тот случай, когда караван идет и будет идти при любом раскладе», — заявил Лихачев.

«Росатом» получил разрешение от венгерских властей на строительство пятого и шестого энергоблоков атомной электростанции в августе 2022 года. Разрешение действует в течение десяти лет. В мае разрешение на строительство дала Еврокомиссия.

На данный момент на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил сооружение двух новых энергоблоков на АЭС, а в декабре 2014-го «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков станции. Планируется, что на АЭС «Пакш-2» будут построены два блока проекта ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком выступила компания «Атомпроект», которая входит в структуру «Росатома». Общая стоимость проекта оценивалась в €12,5 млрд.