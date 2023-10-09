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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Ynet узнал, что Египет предупреждал Израиль о подготовке нападения ХАМАС

Канцелярия Нетаньяху: Израиль не получал от Египта информацию о планах ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Источники Ynet и Associated Press сообщили, что Египет якобы предупреждал Израиль о подготовке нападения со стороны сектора Газа, однако Нетаньяху проявил «безразличие». В канцелярии израильского премьера информацию опровергли
Ашкелон, Израиль
Ашкелон, Израиль (Фото: Amir Cohen / Reuters)

Глава разведывательного управления Египта (EGID) генерал Аббас Камель позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за десять дней до нападения ХАМАС и предупредил его об «ужасной операции», подготовка которой ведется в секторе Газа, сообщил Ynet cо ссылкой на источник в египетской разведке.

По словам источника, Нетаньяху заверил генерала, что ЦАХАЛ и силы безопасности «погружены» в борьбу с терроризмом, однако Камель все же был «удивлен безразличием» израильского премьера.

После разговора, добавил источник Ynet, израильские генералы дали понять своим египетским коллегам, что «ситуация в секторе Газа, и особенно вдоль границы, находится под контролем».

О том, что Египет предупреждал Израиль о подготовке нападения со стороны сектора, также сообщил источник Associated Press в египетской разведке. По его словам, израильское правительство сосредоточилось на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан и не уделяло должного внимания сектору Газа.

Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения источников Ynet и Associated Press, подчеркнув, что премьер не получал от египетских властей никакой информации о том, что ХАМАС собирается напасть на еврейское государство.

«Публикации о том, что премьер-министр Нетаньяху получал предупреждения из Египта [о планах ХАМАС], являются абсолютно лживыми. Никаких предупреждений со стороны Египта не поступало, и премьер-министр ни разу не встречался с главой египетской разведки с момента формирования своего правительства — ни напрямую, ни через посредников. Это фейковые новости», — говорится в заявлении канцелярии в соцсети Х (бывший Twitter).

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Утром 7 октября ХАМАС объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы» и начал массированный ракетный обстрел Израиля. Боевики движения также вторглись в южные регионы страны и начали захватывать заложников, переправляя их в сектор Газа. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну, ввел режим чрезвычайного положения и мобилизовал 300 тыс. резервистов.

Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла», и призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть. Walla со ссылкой на источники писала, что Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом 8 октября заявил, что Израиль будет вынужден начать наземную операцию в секторе Газа. Собеседник издания отметил, что американский президент не пытался отговорить Нетаньяху. Накануне Пентагон сообщил, что США направили в Восточное Средиземноморье авианосец «Джеральд Форд» и его ударную группу из-за эскалации в регионе.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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