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В Кремле заявили, что в курсе сообщений о Собчак

Песков про информацию о Собчак: «Видели»
По данным ТАСС, журналистку подозревают в вымогательстве у должностного лица из «Ростеха», ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Песков заявил, что в Кремле видели эту информацию
Ксения Собчак
Ксения Собчак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Кремле в курсе сообщений о том, что журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Видели», — сказал Песков «РИА Новости».

Ранее ТАСС и телеканал RT сообщили со ссылкой на источники, что Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве. По данным агентства, ее подозревают по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК России (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере — до 15 лет тюрьмы), а потерпевшим по делу проходит должностное лицо «Ростеха».

Утром 26 октября в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке Горки-8 прошел обыск. По словам собеседника ТАСС, он был связан с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова. Обыски также прошли по месту жительства самого Суханова, которого подозревают во взятке за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании, сообщил источник РБК.

В рамках того же дела был задержан бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин), добавил собеседник РБК.

Саму журналистку, сообщал ТАСС, также должны были задержать, однако в ночь на 26 октября она покинула Россию, направившись в Литву через Белоруссию. Как уточнял RT, она проехала на машине через погранпункт «Видзы», с ней были три пассажира и водитель.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ксения Собчак вымогательство Дмитрий Песков задержание
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