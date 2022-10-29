Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
ООН призвала снять ограничения на экспорт зерна и удобрений из России Политика, 02:25
США предупредили о мерах «за рамками санкций» за поставки оружия Ираном Политика, 02:06
Премьер Польши заявил, что некоторые страны ЕС допускают поражение Киева Политика, 01:25
Telegraph узнала, что Британия может заморозить траты на помощь за рубеж Политика, 01:14
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 01:02
Зеленский заявил, что отключения электричества коснулись 4 млн украинцев Политика, 00:50
NASA показало второе фото «Столпов Творения» с телескопа «Джеймс Уэбб» Технологии и медиа, 00:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минтранс отверг сомнения главы Airbus в безопасности полетов в России Бизнес, 00:30
«Коммерсантъ» узнал, что сообщник Захарченко просил убежище в Черногории Общество, 00:13
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 00:13
В Чехии прошли антиправительственные митинги Политика, 00:03
«Брат Роналду по несчастью». В чем причина «бесполезности» Овечкина в НХЛ Спорт, 00:00
Счастье для всех: как торговая сеть сделала своих кассиров миллионерами Pro, 00:00
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 28 окт, 23:59
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Telegraph узнала, что Британия может заморозить траты на помощь за рубеж

Telegraph: Сунак может заморозить траты Лондона на иностранную помощь на уровне 0,5% ВВП
Международная помощь со стороны Великобритании может быть сокращена до минимума на ближайшие годы, первоначально траты сократили из-за пандемии COVID, пишет газета. Ранее Риши Сунак пообещал Зеленскому поддержку на прежнем уровне
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Isabel Infantes / Getty Images)

Траты Великобритании на международное развитие могут быть зафиксированы на минимальном уровне 0,5% от ВВП до 2024-2025 года для экономии средств, их временно снизили с 0,7% во время пандемии коронавируса. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Казначействе.

Такое решение позволить британскому бюджету экономить 4 млрд фунтов стерлингов ежегодно (около $4,52 млрд), считают чиновники. Они отметили, что общие расходы, по всей видимости, сократятся после 2024-2025 годов. Власти Великобритании также рассматривают вариант привязки сокращения расходов на иностранную помощь к уровню инфляции с 2024-2025 по 2027-2028 годы.

Премьер Великобритании Риши Сунак предупредил в пятницу, 28 октября, о грядущих «сложных решениях» для спасения экономики в тяжелых финансовых условиях. Он пообещал, что меры будут приниматься «со справедливостью в сердце» для защиты «наиболее уязвимых».

Решении о сокращении бюджетов на иностранную помощь с 0,7% до 0,5% от ВВП из-за пандемии коронавируса Сунак принял в прошлом году, когда возглавлял британское Казначейство. Сокращение с трудом преодолело парламент, поддержали инициативу 333 парламентария против 298, перевес составил всего 35 человек.

Около года назад, 27 октября 2021 года, он пообещал вернуть его на прежний уровень в 2024-2025 годах. «Ни у кого не должно быть сомнений в том ущербе, который эти огромные сокращения нанесли беднейшим слоям населения мира, а также репутации и эффективности британского руководства», — оценил тогда бывший министр международного развития Эндрю Митчелл в беседе с Financial Times.

Читайте на РБК Pro
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
В кэше не отсидеться: что в России делать владельцам активов от $500 тыс.
Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани
Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»

Сунак официально возглавил правительство Великобритании 25 октября, он возглавлял Казначейство с февраля 2020-го по июль 2022 года, подал в отставку в связи с несогласием с действиями Бориса Джонсона. Конфликт на Украине должен быть завершен, подчеркивал Сунак.

Он вскоре после назначения на должность переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским, пообещав со стороны Великобритании постоянную солидарность и поддержку. Британский премьер заверил собеседника, что поддержка со стороны Лондона будет «такой же сильной, как и ранее». Сунак и Зеленский также согласились продолжать оказывать давление на Россию экономическими санкциями.

В Кремле не увидели перспективы улучшения отношений России и Великобритании в связи с назначением на пост Сунака.


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Риши Сунак Великобритания
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Богатенький Риши»: что известно о новом премьере Великобритании Сунаке
Политика
Главы МИД и Минобороны Британии сохранили посты в правительстве Сунака
Политика
Кремль не увидел шансов улучшить отношения с Британией с приходом Сунака
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter