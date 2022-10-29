Telegraph узнала, что Британия может заморозить траты на помощь за рубеж

Международная помощь со стороны Великобритании может быть сокращена до минимума на ближайшие годы, первоначально траты сократили из-за пандемии COVID, пишет газета. Ранее Риши Сунак пообещал Зеленскому поддержку на прежнем уровне

Риши Сунак (Фото: Isabel Infantes / Getty Images)

Траты Великобритании на международное развитие могут быть зафиксированы на минимальном уровне 0,5% от ВВП до 2024-2025 года для экономии средств, их временно снизили с 0,7% во время пандемии коронавируса. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Казначействе.

Такое решение позволить британскому бюджету экономить 4 млрд фунтов стерлингов ежегодно (около $4,52 млрд), считают чиновники. Они отметили, что общие расходы, по всей видимости, сократятся после 2024-2025 годов. Власти Великобритании также рассматривают вариант привязки сокращения расходов на иностранную помощь к уровню инфляции с 2024-2025 по 2027-2028 годы.

Премьер Великобритании Риши Сунак предупредил в пятницу, 28 октября, о грядущих «сложных решениях» для спасения экономики в тяжелых финансовых условиях. Он пообещал, что меры будут приниматься «со справедливостью в сердце» для защиты «наиболее уязвимых».

Решении о сокращении бюджетов на иностранную помощь с 0,7% до 0,5% от ВВП из-за пандемии коронавируса Сунак принял в прошлом году, когда возглавлял британское Казначейство. Сокращение с трудом преодолело парламент, поддержали инициативу 333 парламентария против 298, перевес составил всего 35 человек.

Около года назад, 27 октября 2021 года, он пообещал вернуть его на прежний уровень в 2024-2025 годах. «Ни у кого не должно быть сомнений в том ущербе, который эти огромные сокращения нанесли беднейшим слоям населения мира, а также репутации и эффективности британского руководства», — оценил тогда бывший министр международного развития Эндрю Митчелл в беседе с Financial Times.

Сунак официально возглавил правительство Великобритании 25 октября, он возглавлял Казначейство с февраля 2020-го по июль 2022 года, подал в отставку в связи с несогласием с действиями Бориса Джонсона. Конфликт на Украине должен быть завершен, подчеркивал Сунак.

Он вскоре после назначения на должность переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским, пообещав со стороны Великобритании постоянную солидарность и поддержку. Британский премьер заверил собеседника, что поддержка со стороны Лондона будет «такой же сильной, как и ранее». Сунак и Зеленский также согласились продолжать оказывать давление на Россию экономическими санкциями.

В Кремле не увидели перспективы улучшения отношений России и Великобритании в связи с назначением на пост Сунака.