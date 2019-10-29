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Политика ,  
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Бывший дипломат сообщил о тайной поездке Зеленского на передовую
На прошлой неделе Зеленский посетил поселок Золотое, где обсудил с добровольцами тему разведения сил в Донбассе. «Я президент этой страны. Я же не лох какой-то», — говорил он. Кроме этого, он съездил еще и на линию фронта
Фото: пресс-служба президента Украины

Бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал в интервью телеканалу Еспресо.TV, что президент Украины Владимир Зеленский, помимо визита 26 октября в пункт Золотое, совершил тайную ночную поездку на передовую линию в Донбассе.

По его словам, Зеленский побывал на передовой линии ночью, что было очень небезопасно для главы государства. «Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?» — сказал он. Он напомнил, что такие поездки — «очень опасная вещь», а планирующим подобные операции надо помнить, что президент является верховным главнокомандующим Украины. При этом Бессмертный не уточнил, когда именно Зеленский тайно съездил на передовую.

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Кроме того, Бессмертный напомнил о неудачных попытках разведения сил в станице Луганской и Золотом в 2015 и 2016 годах. «Опыт этих лет показал, что этот механизм не может быть применен, причем там были попытки и километр на километр, и 2 на 4. Они не были осуществлены. Есть факторы, которые блокируют или на самом деле приводят войска в прежние позиции», — отметил дипломат.

По его словам, изначально отвод войск на линии разграничения в Донбассе должен был происходить на контролируемых Киевом территориях (станице Луганской и Золотом) и на российском пункте Петровское. «Вот населенный пункт, который контролируется российскими войсками, а вот украинскими, давайте посмотрим, как оно работает. Оно не сработало, что мы делаем сейчас — мы передвигаем фронт вглубь Украины — вещь очень опасная», — резюмировал Бессмертный.

Бывший дипломат также отметил, что не понимает, почему Украина не выполняет конвенцию о защите гражданского населения во время войны, предложив в качестве необходимого шага отселение людей от зоны боевых действий. «Россия не выполняет конвенцию о защите прав гражданского населения на территории проведения боевых действий, потому что ей плевать на международное право. Но почему эту конвенцию не выполняет Украина — для меня удивительно», — добавил Бессмертный.

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26 октября Зеленский прибыл в населенный пункт Золотое, который находится на линии соприкосновения в Донбассе. Украинский лидер встретился с представителями добровольческих отрядов, потребовав от них вывезти оружие из региона. «Я президент этой страны. Я же не лох какой-то. Я пришел и сказал: «Оружие уберите», — сказал Зеленский, однако добровольцы ответили, что оружия у них нет. Один из военнослужащих также спросил главу государства, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмайера».

В начале октября представители трехсторонней контактной группы в Минске утвердили «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает наделение Донбасса особым статусом и проведения в регионе местных выборов. Кроме того, стороны договорились о разведении сил в Золотом и Петровском с 7 октября, однако оно не состоялось.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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