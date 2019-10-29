Бывший дипломат сообщил о тайной поездке Зеленского на передовую

На прошлой неделе Зеленский посетил поселок Золотое, где обсудил с добровольцами тему разведения сил в Донбассе. «Я президент этой страны. Я же не лох какой-то», — говорил он. Кроме этого, он съездил еще и на линию фронта

Фото: пресс-служба президента Украины

Бывший представитель Киева в трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный рассказал в интервью телеканалу Еспресо.TV, что президент Украины Владимир Зеленский, помимо визита 26 октября в пункт Золотое, совершил тайную ночную поездку на передовую линию в Донбассе.

По его словам, Зеленский побывал на передовой линии ночью, что было очень небезопасно для главы государства. «Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок?» — сказал он. Он напомнил, что такие поездки — «очень опасная вещь», а планирующим подобные операции надо помнить, что президент является верховным главнокомандующим Украины. При этом Бессмертный не уточнил, когда именно Зеленский тайно съездил на передовую.

Кроме того, Бессмертный напомнил о неудачных попытках разведения сил в станице Луганской и Золотом в 2015 и 2016 годах. «Опыт этих лет показал, что этот механизм не может быть применен, причем там были попытки и километр на километр, и 2 на 4. Они не были осуществлены. Есть факторы, которые блокируют или на самом деле приводят войска в прежние позиции», — отметил дипломат.

По его словам, изначально отвод войск на линии разграничения в Донбассе должен был происходить на контролируемых Киевом территориях (станице Луганской и Золотом) и на российском пункте Петровское. «Вот населенный пункт, который контролируется российскими войсками, а вот украинскими, давайте посмотрим, как оно работает. Оно не сработало, что мы делаем сейчас — мы передвигаем фронт вглубь Украины — вещь очень опасная», — резюмировал Бессмертный.