ЦИК Грузии опубликовал предварительные данные о выборах президента

После подсчета данных с 20% избирательных участков на выборах президента Грузии ни один из главных предентдентов не набрал необходимое для победы в первом туре количество голосов

Фото: Денис Асланов / РИА Новости

По предварительным данным Центризбиркома Грузии, победителя на выборах президента страны в первом туре определить не удастся: после подсчета голосов с 20% избирательных участков ни один из главных претендентов на президентский пост не набирает необходимого количества голосов.

Независимый кандидат Саломе Зурабишвили по состоянию на 0:40 мск набирает 43% голосов, представитель партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе — 35%.

Явка избирателей на президентских выборах составила 46,7%, по данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.

Опросы на выходе из избирательных участков, проведенные в день голосования, также не выявили победителя. Опрос, проведенный по запросу правящей партии «Грузинская мечта», показал, что победу в первом туре одержала Саломе Зурабишвили. Она пошла на выборы как независимый кандидат, однако «Грузинская мечта» объявила, что поддерживает ее кандидатуру. По данным этого опроса Зурабишвили набрала 52,3% голосов.

Другие данные показал опрос, который проводился по заказу телеканала «Рустави 2», поддерживающего оппозицию. По его данным, Зурабишвили и Вашадзе набрали по 40% и второй тур будет неизбежен.