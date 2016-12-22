Выбор дипломатов: кто сражается за пост президента Грузии

На пост президента претендуют бывшие и нынешние соратники Михаила Саакашвили, однако исход выборов не гарантирует политику возвращение в страну. Кто имеет наилучшие шансы и что сможет изменить победитель, разбирался РБК

Агитационные листовки с изображением Григола Вашадзе (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Кто претендует на пост президента?

В воскресенье в Грузии пройдут последние в стране прямые выборы президента, в которых примут участие 25 кандидатов. В следующий раз, через шесть лет, президента изберет специальная коллегия. Опросы показывают, что основная борьба развернется между двумя бывшими министрами иностранных дел — Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе. Оба возглавляли МИД при президенте Михаиле Саакашвили, но в нынешней кампании представляют противоборствующие политические силы.

Саломе Зурабишвили формально идет как независимый кандидат, но поддержку ей оказывает правящая в стране с 2012 года партийная коалиция «Грузинская мечта — демократическая Грузия». ​ «Грузинская мечта» в 2012 году одержала свою первую победу на парламентских выборах, опередив «Единое национальное движение» (ЕНД) Саакашвили. В 2013 году поддерживаемый ею кандидат Михаил Маргвелашвили победил на президентских выборах, а в 2016 году «мечтатели» снова победили на парламентских выборах, получив 115 из 150 мест. ЕНД все это время не теряет надежды на реванш. В этой кампании движение поддерживает Григола Вашадзе. За него также агитирует блок «Сила в единстве», в который вошли десять оппозиционных партийных объединений.

​​По данным опроса, проведенного 22–23 октября грузинскими медиа (Interpressnews, Ambebi и Kviris palitra), за Зурабишвили готовы проголосовать 31% опрошенных, за Вашадзе — 27%. Третьим шел бывший председатель парламента Давид Усупашвили (занимал пост с 2012 по 2016 год), за него были готовы отдать голоса 11% респондентов.

По данным другого опроса, проведенного компанией Edison Research по заказу телеканала «Рустави 2» в конце сентября — начале октября, Вашадзе опережает Зурабишвили — 31 против 16%. На третьем месте в этом опросе идет еще один экс-министр иностранных дел Грузии и экс-председатель парламента Давид Бакрадзе, за которого готовы проголосовать 15% респондентов.

Возможно проведение второго тура, сказал РБК старший аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. Однако он обратил внимание на большое число неопределившихся избирателей, которые во время предыдущих выборов в конце концов проголосовали за кандидатов от «Грузинской мечты». Если так произойдет и в этот раз, Зурабишвили может победить в первом туре, допускает эксперт.

Саломе Зурабишвили (Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости)

По мнению политолога Сосо Цискаришвили, у Зурабишвили больше шансов, так как за ней стоит ресурс «Грузинской мечты» и ее лидера — миллиардера Бидзины Иванишвили (в 2016 году Forbes оценивал его состояние в $4,8 млрд). Однако беспрецедентно большое количество участников на этих выборах свидетельствует о том, что народ хочет сменить действующую власть, говорит эксперт, поэтому у Вашадзе тоже есть хорошие шансы на победу.​

Саломе Зурабишвили родилась в Париже и там же получила образование, в 2003 году была послом Франции в Грузии. В 2004–2005 годах по приглашению Саакашвили заняла пост министра иностранных дел. При ней было достигнуто соглашение о выводе из страны российских военных баз. В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики — она возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2016 году была избрана в грузинский парламент. Григол Вашадзе окончил МГИМО и работал кадровым дипломатом в структурах МИД СССР. В конце 1980-х годов был сотрудником отдела по ядерным вооружениям и космосу. После распада СССР получил российское гражданство. Вернулся в Грузию после «революции роз» в 2003 году вместе с супругой — бывшей примой-балериной Большого театра Ниной Ананиашвили​. Во время российско-грузинского конфликта 2008 года занимал пост заместителя министра иностранных дел. После войны Вашадзе возглавил министерство — до 2012 года. Демонстративно отказался от российского гражданства.

Действующий президент Маргвелашвили от участия в выборах отказался. ​Грузия после реформы 2010 года стала парламентской республикой, в 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, отменив прямые всеобщие выборы президента: в 2024 года избирать главу государства будет 300 членов специальной коллегии. Согласно обновленной Конституции президент Грузии ​​сохраняет за собой звание главы государства. Он является высшим политическим должностным лицом, но без исполнительных функций, представляет государство на международном уровне; вести переговоры и оформлять соглашения он может лишь с согласия правительства, а законодательной инициативы ​лишен.

Что сможет победитель?

Последние шесть лет политическая борьба в Грузии сводится к противостоянию соратников Саакашвили и пришедшей к власти в 2012 году «Грузинской мечты», говорит Цискаришвили: первые ругают действующую власть, вторые — бывшую. Однако все трое основных кандидатов выступают за усиление европейской интеграции страны, в 2014 году заключившей с ЕС соглашение об ассоциации, а в 2017 году получившей для граждан безвизовый режим.

Сторонники Саакашвили надеются, что победа Бакрадзе приведет к возвращению экс-президента в страну (он был лишен гражданства в 2015 году, после того как получил украинское, а в январе 2018 года по двум уголовным делам был приговорен на родине к трем и шести годам тюрьмы). В своих предвыборных выступлениях Вашадзе обещал его помиловать. Такая же позиция у экс-главы парламента Бакрадзе. Если Вашадзе все-таки станет президентом, он сможет вернуть Саакашвили гражданство, но повлиять на прокуратуру и суд и закрыть уголовные дела у него не получится, отмечает Цискаришвили. Зурабишвили в ходе дебатов заявила, что не хочет ничьего возвращения.

Выдвигаясь в президенты, Вашадзе обещал освободить Грузию «от бездарного правления «Грузинской мечты» и противостоять «военно-террористической агрессии России». Восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, говорил он в интервью «Коммерсанту».

Зурабишвили в ходе кампании заявила, что Россия, желая завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад», но конфликт 2008 года «начала Грузия» и вина за это во многом лежит на Саакашвили: он «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права». Заявление Зурабишвили вызвало резкую критику среди сторонников Саакашвили. На ее защиту встал Бидзина Иванишвили. По его словам, Зурабишвили «не сказала ничего, расходящегося с отчетом комиссии Евросоюза», в котором значительная часть вины за события 2008 года возлагается именно на Тбилиси, но также говорится, что ответ российских войск на атаку в Южной Осетии был хоть и законным, но чрезмерным.​

Из-за принципиальной позиции Тбилиси возможности для урегулирования российско-грузинских отношений ограничены очень строгими рамками, говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его словам, после конституционной реформы президент стал символической фигурой, «роль которого будет сводиться к тому, чтобы спорить с правительством, кто главнее, и проигрывать в этом споре». Поэтому, продолжает эксперт, независимо от результатов, вряд ли эти выборы как-то будут способствовать улучшению отношений между Тбилиси и Москвой.