Экзитполы разошлись в прогнозах о втором туре на выборах в Грузии

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» сообщила, что победу на президентских выборах одержала Саломе Зурабишвили, сообщает агентство ТАСС. Проведенный по ее заказу опрос на выходе с избирательных участков показал, что бывший министр иностранных дел заручилась поддержкой 52,3% жителей страны и тем самым одержала победу уже в первом туре.
Зурабишвили пошла на выборы как независимый кандидат, но получила поддержку «Грузинской мечты».
По данным правящей партии, представляющий оппозиционное «Единое национальное движение» Григол Вашадзе на выборах получил 38,3% голосов.
Другие данные показал опрос, который проводился по заказу телеканала «Рустави 2», поддерживающего оппозицию. По его данным, Зурабишвили и Вашадзе набрали по 40%, а значит, страну ожидает второй тур.
Избирательные участки в Грузии закрылись в 19:00 мск. Ожидается, что первые официальные результаты появятся в ближайшие часы.Занявший третье место Давид Бакрадзе из партии «Европейская Грузия» получил, по различным данным, около 10% и уже признал свое поражение.