Явка на президентских выборах в Грузии составила почти 47%
Политика, 22:20
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Явка на президентских выборах в Грузии составила почти 47%
Явка избирателей на президентских выборах в Грузии составила 46,7%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.
По данным Центризбиркома, в голосовании приняли участие 1 637 956 человек.
По данным экзитпола, проведенного правящей партией «Грузинская мечта», победу одерживает Саломе Зурабишвили, которая заручилась поддержкой 52,3% жителей. Оппозиционный кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе получил 38,3% голосов. При этом опрос, проведенный по заказу телеканала «Рустави-2» показал, что Зурабишвили и Вашадзе набрали по 40% голосов. Это означает, что будет проведен второй тур выборов.
Выборы президента Грузии прошли 28 октября. Избирательные участки закрылись в 19:00 мск.