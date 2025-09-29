Украина впервые получит шведские «Грифоны»

Точное количество и сроки отправки истребителей замминистра обороны Украины не назвал. В октябре 2023 года Стокгольм обещал не передавать Киеву истребители, пока Швеция не станет членом НАТО

Истребитель Gripen (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Швеция впервые передаст Украине истребители Gripen («Грифон»), заявил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью Би-би-си.

На вопрос о количестве и сроках прибытия техники он ответил: «Когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать». Министр также рассказал, что помимо Gripen Украина получит дополнительные американские F-16 и французские Mirage.

Saab JAS 39 Gripen — многоцелевой шведский истребитель четвертого поколения. Самолет стоит на вооружении Швеции с 1997 года, он также используется в Венгрии, Чехии, ЮАР, Бразилии и Таиланде. На истребителе стоит 27-миллиметровая пушка Mauser BK27 с боезапасом в 120 снарядов, самолет может нести несколько типов ракет, включая противокорабельные RBS-15, а также различные бомбы, включая кассетные Bombkapsel 90.

Издание пишет, что парк Швеции насчитывает чуть менее 100 модификаций Gripen, а в течение пяти лет их количество планируется увеличить до 120.

В августе 2023 года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна пока не планирует отправлять на Украину истребители Gripen. Власти соблюдают баланс того, что могут передать Украине, и того, что должны оставить у себя, пояснил он.

До этого украинский президент Владимир Зеленский рассказал о «прорывном результате» в обсуждении со Швецией Gripen. По его словам, украинские пилоты уже «начинают их тестировать», а Киев «шаг за шагом» приближается к поставкам этих самолетов. В июне 2023 года власти Швеции обещали обучить украинских летчиков управлению Saab JAS 39 Gripen.

Позднее, в октябре того же года, министр обороны королевства Пол Йонсон пообещал, что пока Швеция не станет членом НАТО, она не будет передавать Украине истребители.

Российская сторона критически относится к снабжению Украины военной техникой со стороны западных государств, а в планах передать Киеву истребители видит признаки эскалации ситуации.