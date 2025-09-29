Пентагон нарастит запасы ракет на случай войны с Китаем

Пентагон призвал подрядчиков увеличить объемы производства ракет в краткие сроки из-за беспокойства в связи с низкими запасами оружия в случае конфликта с Китаем, пишет WSJ. По ее данным, вопросы вызывают финансирование и время

Фото: Jes Aznar / Getty Images

Пентагон в связи с беспокойством из-за низких запасов вооружений, которыми США бы располагали в случае потенциального конфликта с Китаем, потребовали от поставщиков увеличить вдвое или даже вчетверо объемы производства ракет в кратчайшие сроки, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Беспокойство по поводу истощения запасов возникло на фоне военной помощи Украине и участии США в 12-дневной войне Израиля с Ираном в этом июне. В начале июля Вашингтон после проверки собственных запасов приостановил помощь Киеву. Затем президент США Дональд Трамп объявил, что теперь американское оружие для Украины будут закупать европейские страны через НАТО.

По словам собеседников WSJ, стремление Пентагона ускорить производство критически важного оружия, пользующегося наибольшим спросом, проявилось в серии встреч руководителей министерства с высокопоставленными представителями нескольких американских ракетостроительных компаний.

Например, в июне ведомство пригласило на круглый стол ведущих поставщиков ракетной техники. На встрече присутствовали шеф Пентагона Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. В мероприятии приняли участие руководители нескольких производителей оружия, новых участников рынка, таких как Anduril Industries, и нескольких поставщиков важных компонентов, таких как ракетное топливо и аккумуляторы.

Согласно документам, которые изучила WSJ, на круглом столе военные попросили производителей предоставить информацию о том, как они могли бы увеличить производство в 2,5 раза по сравнению с текущими объемами за счет шагов, предпринятых в течение следующих шести, 18 и 24 месяцев. Также они попросили поставщиков оружия рассказать, как они могли бы привлечь новый частный капитал и потенциально лицензировать свои технологии сторонним производителям.

Активную роль в работе, которую называют Советом по ускорению производства (Munitions Acceleration Council), играет заместитель министра обороны Стив Файнберг. Он еженедельно звонит руководителям некоторых компаний, чтобы обсудить эти вопросы, рассказали источники WSJ.

Представитель Пентагона Шон Парнелл, отвечая на вопрос о предпринимаемых усилиях для ускорения производства ракет, заявил, что президент Дональд Трамп и Хегсет «изучают экстраординарные возможности для расширения нашей военной мощи и ускорения производства боеприпасов». «Эти усилия являются результатом сотрудничества лидеров оборонной промышленности и высокопоставленных чиновников Пентагона», — сказал он.

По словам некоторых источников газеты, новый совет по ускорению сосредоточен на 12 видах оружия, которые Пентагон хочет иметь под рукой на случай потенциального конфликта с Китаем. В список входят перехватчики Patriot, противокорабельные ракеты большой дальности, стандартная ракета-6, высокоточные ударные ракеты и ракеты совместного действия «воздух — поверхность».

При этом некоторые вовлеченные в эту работу как в администрации, так и вне ее, обеспокоены, что цели правительства нереалистичны, пишет издание. Полная сборка ракет может занять два года, а на тестирование и аттестацию оружия от новых поставщиков может потребоваться несколько месяцев и «сотни миллионов долларов».

Подписанный в июле администрацией Трампа «Большой и красивый законопроект» предусматривает выделение дополнительных $25 млрд на пятилетнее финансирование вооружений, но аналитики говорят, что нанесение ударов по агрессивным целям Пентагона обойдется на десятки миллиардов дороже.

Глава материнской компании одного из крупнейших производителей боеприпасов для американской армии, Raytheon — RTX, Кристофер Калио в письме в Пентагон в июле, с которым ознакомилась WSJ, заявил, что компания готова сотрудничать с ведомством в ускорении производства, но ей необходимы дополнительные средства и обязательства.

Оборонные подрядчики, такие как Lockheed Martin и Raytheon, сообщили о найме новых сотрудников, расширении производственных площадей и об увеличении запасов запасных частей, чтобы подготовиться к потенциальному росту спроса.