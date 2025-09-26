WP раскрыла, зачем Пентагон созвал сотни генералов со всего мира

WP: Пентагон созвал сотни генералов со всего мира для обсуждения воинского духа

Хегсет выступит с речью о воинском духе и военных стандартах, а также расскажет о преобразованиях, пишут WP и CNN. Источник телеканала отметил, что это будет «подбадривающий митинг», призванный «загнать лошадей в конюшню»

Пит Хегсет (Фото: Yasin Ozturk / Reuters)

Сотням американских генералов и адмиралов приказали срочно прибыть в США, чтобы выслушать короткую речь министра обороны Пита Хегсета о военных стандартах и воинском духе, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Высокопоставленных военных соберут на базе морской пехоты США в Вирджинии, они прибудут с разных концов света. Уведомление о встрече вызвало «смятение и тревогу» среди них, писала газета.

Собраться на базе должны все лица, занимающие командные должности в званиях, начиная от бригадного генерала и контр-адмирала и выше. То же касается их старших советников. Источники уточнили, что исключения из этого требования допускаются, но только в редких случаях и исключительно с одобрения высших военных чинов.

Один из источников, знакомый с ходом дискуссий, отметил, что Хегсет «хочет увидеть генералов». «Это должен быть своего рода прямой разговор», — сказал он. В США и десятках других стран работают около 800 американских генералов и адмиралов.

По сведениям CNN, встреча позволит Хегсету рассказать о преобразовании Министерства обороны в «Министерство войны» и наметить новые стандарты для военнослужащих.

«Это должно было стать демонстрацией силы и показать, как теперь выглядят новые вооруженные силы при президенте», — сказал телеканалу представитель Белого дома.

Ожидается, что встреча будет напоминать «подбадривающий митинг», на котором Хегсет подчеркнет важность «воинского духа» и изложит новое видение развития Вооруженных сил США, сообщили CNN три источника. По предварительным данным, будут обсуждаться новые стандарты боеготовности, физической и иной подготовки, которые офицеры должны будут соблюдать и отслеживать.

«Речь идет о том, чтобы загнать лошадей в конюшню и привести их в форму», — сказал представитель Пентагона, знакомый с планами министерства. «А ребята со звездами на плечах — более привлекательная аудитория с точки зрения восприятия. Для Хегсета это возможность сказать им: присоединяйтесь, иначе ваша карьера может быть сокращена», — добавил он.

По словам трех источников, команда Хегсета планирует записать его речь и позже опубликовать ее. Белый дом же задумал расширить ее, сказал представитель американской администрации CNN.

Источники также сказали, что по состоянию на 26 сентября Хегсет не планировал делать никаких важных заявлений, связанных с национальной безопасностью, на встрече с генералами.

Решение собрать генералов было принято через несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне объявила о планах масштабной консолидации высшего военного командования. Ранее министр распорядился провести масштабные изменения в ведомстве, в том числе сократить число генералов на 20%, уволить без причины других старших руководителей и переименовать Министерство обороны в «Министерство войны».

Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс не увидели в предстоящей встрече ничего необычного. «Я буду там, если это будет необходимо», — отметил глава государства.