Партия президента Молдавии потеряла семь мест в парламенте

Партия Санду PAS потеряла семь мест в парламенте по итогам выборов в Молдавии
PAS президента Молдавии, набравшая на парламентских выборах 50,2% голосов, получит 55 мандатов (сейчас у нее 62 места), а «Патриотический избирательный блок», одним из лидеров которого является Додон, — 26, пишет Noi.md
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Молдавии Майей Санду, набравшая на парламентских выборах 50,2% голосов, получит 55 мандатов (в нынешнем созыве у нее 62 места), сообщает Noi.md. Таким образом, партия Санду потеряла семь мест.

«Патриотический избирательный блок» станет главной оппозиционной силой с 26 мандатами, пишет издание. На выборах он получил 24,17% голосов. Один из лидеров оппозиционного блока — глава Партии социалистов (сейчас 18 мандатов), экс-президент Игорь Додон, выступающий за сближение с Россией. Додон обвинил ЦИК в фальсификации результатов.

Всего в парламенте 101 место. Остальные мандаты распределятся между блоком «Альтернатива», выступающим за европейскую интеграцию Молдавии (7,96% голосов), «Нашей партией» Ренато Усатого (6,2%) и партией «Демократия дома» (5,62%). У блока — восемь мандатов, у «Нашей партии» и «Демократии дома» — по шесть.

ЦИК Молдавии подвел итоги выборов в парламент
Политика
Фото:Reuters

Выборы в Молдавии прошли накануне. Явка составила более 52%. На участках в России большинство (67,44%) проголосовало за «Патриотический избирательный блок», PAS — на втором месте с 11,66%.

Санду не исключала, что итоги выборов могут быть аннулированы из-за попыток вмешательства, которых, по ее словам, «было много». Центризбирком сообщал о кибератаках на сервисы для голосования, а также на избирательные участки за рубежом в день выборов и накануне.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в республике выборы, заявил, что во внутренней ситуации в стране должны разбираться сами молдаване, но уже сейчас видно, что некоторые политические силы заявляют о своем несогласии с результатами. Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы.

