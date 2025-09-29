Кремль оценил результаты парламентских выборов в Молдавии

Песков: давать оценку выборам в Молдавии нужно после мнения местных сил

Предварительные результаты показывают раскол общества в поддержке проевропейской партии и оппозиции. Как заявил Песков, давать оценки этому пока рано, сначала высказаться должны молдавские политические силы

Фото: Reuters

Во внутренней ситуации в Молдавии после прошедших в стране парламентских выборов должны разбираться сами молдаване, однако уже сейчас видно, что некоторые политические силы заявляют о своем несогласии с результатами. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Как отметил пресс-секретарь, сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории России, поскольку для них было открыто только два участка, и все желающие не могли отдать свой голос.

Давать оценку прошедшим выборам нужно будет после того, как свои точки зрения выскажут местные политические силы, подчеркнул Песков.

Говоря о вопросах безопасности в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР, Приднестровье), Песков заявил, что ситуация там сейчас достаточно спокойная, но «угрозу провокации сейчас исключать нельзя».

«Что касается урегулирования, то это очень сложная тема. <...> И, имея в качестве визави нынешнее руководство Молдовы, говорить об этом сейчас сложно и невозможно», — заключил он.

Парламентские выборы в Молдавии прошли накануне. К утру 29 сентября молдавская ЦИК подсчитала все бюллетени на территории страны, обработка голосов за границей еще продолжается.

По итогам обработки 99,91% от всех протоколов правящая проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Молдавии Майей Санду, набирает 50,16% голосов. На втором месте — оппозиционный «Патриотический избирательный блок», один из лидеров которого, глава Партии социалистов, экс-президент Игорь Додон, выступает за сближение с Россией. У блока 24,19% голосов.

По предварительным данным, в парламент также проходят блок проевропейских партий «Альтернатива» (7,97%), Наша партия Ренато Усатого (6,20%) и «Демократия дома» (5,62%).

Баланс голосов внутри страны и за ее пределами разнится. Так, если учитывать только данные по голосам в самой Молдавии, PAS заручилась поддержкой 44,13%, а оппозиционные силы, включая «Патриотический блок», все вместе набирают 49,5%.

За границей по состоянию на 12:30 мск было обработано 99,34% протоколов. Если брать данные по отдельным странам, большинство участников выборов в России отдали голоса за «Патриотический блок» (67,44%), то же касается Белоруссии (53,19%). На других зарубежных участках — в большинстве стран Европы, Казахстане, Индии, Китае, Японии — с большим отрывом лидирует PAS.

Когда подсчет только начался, Додон обвинил ЦИК в фальсификациях и призвал оппозиционные силы выйти на митинг к зданию парламента Кишинева днем 29 сентября. Санду, в свою очередь, заявила о возможном вмешательстве и допустила отмену результатов.