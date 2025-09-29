Додон собрал сторонников у ЦИК Молдавии и заявил о фальсификациях

Глава Партии социалистов Молдавии Игорь Додон обвинил ЦИК в фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших 28 сентября. Его слова передает noi.md.

«Мы не признаем сфальсифицированные выборы. Мы протестуем мирно. Молдова! Победа!» — заявил он на акции протеста около здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе.

При этом, как пишет NewsMaker.md, собравшиеся на акцию члены и сторонники «Патриотического блока» спустя 20 минут разошлись.

Ранее Додон призвал оппозиционные партии выйти на мирную акцию протеста 29 сентября. Он предложил собраться у здания парламента в Кишиневе в 12:00 (совпадает с мск) «в защиту народного выбора».

Партия социалистов вместе с еще тремя политическими силами входит в оппозиционный «Патриотический избирательный блок», который, в частности, выступает за восстановление форматов сотрудничества с ЕАЭС и СНГ и считается пророссийским. В него также входят Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), партия «Сердце Молдовы» и партия «Будущее Молдовы».

По данным ЦИК, после обработки 86% бюллетеней, блок набирает 27,64%, а правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду — 45,06%. Санду была избрана президентом Молдавии в 2020 году, переизбрана — в 2024-м. В уходящем парламенте у ее партии 59 мандатов.

«Действие и солидарность» выступает за вступление Молдавии Евросоюз к 2028 году, а также обещает в ближайшие четыре года удвоить доходы активного населения, увеличить экспорт молдавских товаров и услуг и обеспечить создание современной инфраструктуры.