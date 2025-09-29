 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Додон собрал сторонников у ЦИК Молдавии и заявил о фальсификациях

Глава Партии социалистов Молдавии Игорь Додон обвинил ЦИК в фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших 28 сентября. Его слова передает noi.md.

«Мы не признаем сфальсифицированные выборы. Мы протестуем мирно. Молдова! Победа!» — заявил он на акции протеста около здания Центральной избирательной комиссии в Кишиневе.

При этом, как пишет NewsMaker.md, собравшиеся на акцию члены и сторонники «Патриотического блока» спустя 20 минут разошлись.

Ранее Додон призвал оппозиционные партии выйти на мирную акцию протеста 29 сентября. Он предложил собраться у здания парламента в Кишиневе в 12:00 (совпадает с мск) «в защиту народного выбора».

Оппозиционные силы Молдавии вместе набрали больше партии Санду
Политика
Кишинёв, Молдавия

Партия социалистов вместе с еще тремя политическими силами входит в оппозиционный «Патриотический избирательный блок», который, в частности, выступает за восстановление форматов сотрудничества с ЕАЭС и СНГ и считается пророссийским. В него также входят Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), партия «Сердце Молдовы» и партия «Будущее Молдовы».

По данным ЦИК, после обработки 86% бюллетеней, блок набирает 27,64%, а правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) президента Майи Санду — 45,06%. Санду была избрана президентом Молдавии в 2020 году, переизбрана — в 2024-м. В уходящем парламенте у ее партии 59 мандатов.

«Действие и солидарность» выступает за вступление Молдавии Евросоюз к 2028 году, а также обещает в ближайшие четыре года удвоить доходы активного населения, увеличить экспорт молдавских товаров и услуг и обеспечить создание современной инфраструктуры.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Игорь Додон Молдавия парламентские выборы фальсификации
Материалы по теме
ЦИК Молдавии обнародовал первые результаты выборов в парламент
Политика
В Молдавии закрыли избирательные участки
Политика
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
После ракетного обстрела Белгорода госпитализировали двух пострадавших Политика, 00:36
Додон собрал сторонников у ЦИК Молдавии и заявил о фальсификациях Политика, 00:15
Келлог заявил, что США не запрещают Украине наносить удары вглубь России Политика, 00:07
Мошенники с помощью образов блогеров смогли украсть ₽300 млн Технологии и медиа, 00:00
Разморозка активов россиян в ЕС оказалась парализована из-за OFAC СШАПодписка на РБК, 00:00
«Росатом» заявил о решении финансовых проблем при постройке АЭС «Аккую» Экономика, 28 сен, 23:55
Над Белгородской и Курской областями сбили 14 дронов Политика, 28 сен, 23:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Оппозиционные силы Молдавии вместе набрали больше партии Санду Политика, 28 сен, 23:22
«Талибан» освободил гражданина США после девяти месяцев заключения Политика, 28 сен, 23:15
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отказался от переизбрания на второй срок Политика, 28 сен, 22:46
Додон призвал оппозиционные партии Молдавии выйти на протест Политика, 28 сен, 22:40
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия Общество, 28 сен, 21:59
ЦИК Молдавии обнародовал первые результаты выборов в парламент Политика, 28 сен, 21:53
«Барселона» победила клуб Захаряна и возглавила чемпионат Испании Спорт, 28 сен, 21:50