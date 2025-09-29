 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
ЦИК Молдавии подвел итоги выборов в парламент

Партия Санду по итогам выборов в парламент Молдавии набрала больше 50%
Проевропейская партия Санду победила на выборах, набрав 50,2% голосов. Она может получить 55 мандатов в парламенте. Основная оппозиционная сила — «Патриотический блок» во главе с Додоном — заняла второе место с 24,17%
Фото: Reuters
Фото: Reuters

На парламентских выборах в Молдавии после подсчета 100% бюллетеней одержала победу проевропейская партия «Действие и солидарность» (PAS), основанная президентом Майей Санду, набрав 50,2% голосов, следует из данных ЦИК.

Оппозиционные силы в совокупности набрали 49,8% голосов. Почти половина — 24,17% — пришлась на «Патриотический избирательный блок», один из лидеров которого, глава Партии социалистов экс-президент Игорь Додон, выступает за сближение с Россией.

Также места в парламенте получат блок «Альтернатива», выступающий за европейскую интеграцию Молдавии (7,96% голосов), «Наша партия» Ренато Усатого (6,2%) и партия «Демократия дома» (5,62%).

Согласно подсчетам, на выборах внутри Молдавии PAS набрала 44,13% голосов, а в ходе голосований на участках за рубежом — 78,61%. «Патриотический избирательный блок», лидирующий среди оппозиционных сил внутри Молдавии, за пределами страны занял четвертое место с 5,03% голосов. При этом на участках в России большинство (67,44%) проголосовали за этот блок, PAS заняла второе место, набрав 11,66%.

Noi.md пишет, что, согласно итоговым результатам выборов, места в молдавском парламенте могут распределиться следующим образом:

  • PAS — 55 мандатов;
  • Патриотический избирательный блок — 26 мандатов;
  • блок «Альтернатива» — восемь мандатов;
  • «Наша партия» — шесть мандатов;
  • «Демократия дома» — шесть мандатов.

Кремль оценил результаты парламентских выборов в Молдавии
Политика
Фото:Reuters

И Санду, и Додон заявляли о попытках вмешательства в ход проведения выборов. Президент Молдавии допускала аннулирование результатов. По мнению Додона, такие заявления звучали, поскольку PAS «превратилась в авторитарный режим, категорически не желающий уступать власть». Он призвал все оппозиционные силы собраться у здания парламента в Кишиневе в полдень 29 сентября.

Как передает Noi.md, во время митинга Додон заявил, что президентская партия получит больше мандатов благодаря диаспоре. «Что мы делаем в этой ситуации: от имени Патриотического блока мы подали десятки жалоб в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), такие жалобы были поданы и другими оппозиционными партиями. Они будут рассмотрены ЦИК в ближайшие дни. В зависимости от решения ЦИК, мы будем действовать в соответствии с законом», — сказал он.

В Кремле сочли, что результаты парламентских выборов в Молдавии показывают раскол общества в поддержке проевропейской партии и оппозиции.

