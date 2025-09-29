 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Кремле ответили на слова Вэнса об обсуждении поставок Киеву Tomahawk

В Кремле ответили на слова Вэнса об обсуждении поставок Киеву ракет Tomahawk
Песков заявил, что в Кремле слышали слова Вэнса о возможных поставках Киеву Tomahawk, но вопрос заключается в том, кто сможет запускать ракеты: американские военные или украинцы
Ракета Tomahawk
Ракета Tomahawk (Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press)

В Кремле слышали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно их анализируем... Конечно же, внимательно следят наши военные специалисты. Вопрос [заключается в том], кто может запускать ракеты. Будут ли это делать украинцы или американские военные. Кто будет давать целеполагание», — сказал он.

Вэнс 28 сентября заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, но решение остается за президентом страны Дональдом Трампом. «Окончательное решение по этому вопросу примет президент <...>. Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — сказал Вэнс.

Вэнс сообщил об обсуждении поставок Киеву ракет Tomahawk
Политика
Ракета&nbsp;Tomahawk

The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа ракеты Tomahawk (дальность полета до 2,5 тыс. км). О том, что Киев за последний год несколько раз просил Вашингтон продать Tomahawk, но получал отказ, писало также издание Axios.

Российский президент Владимир Путин говорил, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием будет означать, что с ней «воюют страны НАТО». В Кремле назвали снятие ограничений на дальность ударов «достаточно опасным» решением, которое идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

