В Кремле ответили на слова Вэнса об обсуждении поставок Киеву Tomahawk

Песков заявил, что в Кремле слышали слова Вэнса о возможных поставках Киеву Tomahawk, но вопрос заключается в том, кто сможет запускать ракеты: американские военные или украинцы

Ракета Tomahawk (Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press)

В Кремле слышали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что США рассматривает возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы действительно слышали эти заявления, мы внимательно их анализируем... Конечно же, внимательно следят наши военные специалисты. Вопрос [заключается в том], кто может запускать ракеты. Будут ли это делать украинцы или американские военные. Кто будет давать целеполагание», — сказал он.

Вэнс 28 сентября заявил, что США обсуждают возможность поставок на Украину крылатых ракет Tomahawk, но решение остается за президентом страны Дональдом Трампом. «Окончательное решение по этому вопросу примет президент <...>. Я оставляю слово за президентом, но я знаю, что мы прямо сейчас обсуждаем этот вопрос», — сказал Вэнс.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что украинский президент Владимир Зеленский в Нью-Йорке запросил у Трампа ракеты Tomahawk (дальность полета до 2,5 тыс. км). О том, что Киев за последний год несколько раз просил Вашингтон продать Tomahawk, но получал отказ, писало также издание Axios.

Российский президент Владимир Путин говорил, что разрешение Украине бить по России дальнобойным оружием будет означать, что с ней «воюют страны НАТО». В Кремле назвали снятие ограничений на дальность ударов «достаточно опасным» решением, которое идет вразрез с усилиями по урегулированию конфликта.