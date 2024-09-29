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Военная операция на Украине ,  
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В Энергодаре сообщили об угрозе после уничтожения трансформатора

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Военная операция на Украине
Ударом артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре, пострадавших нет, сообщили власти города. На Запорожской АЭС предупредили об угрозе жизнеобеспечения города — эта подстанция является основной

В Энергодаре сообщили об угрозе после уничтожения трансформатора
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В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — Энергодаре — прямым попаданием украинской артиллерии уничтожен трансформатор подстанции «Радуга», сообщили на ЗАЭС. Пострадавших нет.

«Под угрозой объекты жизнеобеспечения города. В настоящий момент ситуация с энергоснабжением в Энергодаре под контролем. Город запитан. На месте обстрела работают пожарные расчеты», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Глава администрации города Эдуард Сеновоз отметил, что атаки на Энергодар становятся более интенсивными, в первую очередь под угрозой системы энергоснабжения. «В период, когда город готовится к осенне-зимнему периоду, оперативным службам города практически в постоянном режиме приходится проводить аварийно-восстановительные ремонты после атак ВСУ. При этом специалисты делают все возможное, чтобы подготовить город к зиме», — написал он в телеграм-канале.

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Политика
Энергодар, 25 сентября 2024 г.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара в Запорожской области. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000.

Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. ЗАЭС позднее передали под управление профильных российских ведомств.

Подстанция «Радуга» попадала под обстрел 21 июня. Тогда основная часть Энергодара осталась без света и воды, снабжение восстановили на следующий день. За два дня до этого была разрушена подстанция «Луч». По словам Сеновоза, «Радуга» осталась единственной подстанцией, которая снабжает город Энергодар электричеством после разрушения «Луча».

В непосредственной близости от ЗАЭС есть еще подстанция «Заря». Руководство АЭС отмечало, что она участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. 21 сентября после удара дрона был выведен из строя трансформатор «Зари».

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где находится Запорожская АЭС. Во время визита на станцию в начале сентября он оценил ситуацию как «нестабильную».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Энергодар Запорожская АЭС Запорожская область
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