В Энергодаре восстановили энергоснабжение после удара по подстанции
В городе Энергодар Запорожской области полностью восстановили энергоснабжение после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
«Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» полностью восстановлено», — написал он в телеграм-канале.
Глава города отметил, что также были завершены ремонтные работы на трансформаторе, который пострадал во время атаки.
Подстанция «Радуга» была повреждена 21 июня при атаке дронов ВСУ, в результате которой основная часть города тогда осталась без света.
На следующий день, 22 июня, пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщала об очередном ударе ВСУ по подстанции. Тогда было нарушено функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС. В частности, без электроснабжения оказались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектацией.
По словам Сеновоза, «Радуга» была единственной подстанцией, которая снабжала город электричеством после того, как 19 июня была разрушена подстанция «Луч».
Упал — поднялся.
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