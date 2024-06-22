В Энергодаре восстановили энергоснабжение после удара по подстанции

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В городе Энергодар Запорожской области полностью восстановили энергоснабжение после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

«Энергоснабжение Энергодара после атаки ВСУ на подстанцию «Радуга» полностью восстановлено», — написал он в телеграм-канале.

Глава города отметил, что также были завершены ремонтные работы на трансформаторе, который пострадал во время атаки.

Подстанция «Радуга» была повреждена 21 июня при атаке дронов ВСУ, в результате которой основная часть города тогда осталась без света.

На следующий день, 22 июня, пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщала об очередном ударе ВСУ по подстанции. Тогда было нарушено функционирование инфраструктурных объектов ЗАЭС. В частности, без электроснабжения оказались транспортный цех, типография и управление производственно-технической комплектацией.

По словам Сеновоза, «Радуга» была единственной подстанцией, которая снабжала город электричеством после того, как 19 июня была разрушена подстанция «Луч».