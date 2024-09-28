Мэр Энергодара рассказал о новой тактике ВСУ при ударах по городу
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять тактику групповых налетов беспилотников для ударов по Энергодару в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» глава города Эдуард Сеновоз.
Суть тактики заключается в том, что дроны запускают с разницей 10–15 минут, разъяснил мэр. «Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров», — сказал он.
Энергодар регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 17 сентября после обстрела город остался без электричества, водоснабжения и связи.
Рядом с Энергодаром находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по мощности в Европе и третья по величине в мире. После начала боевых действий она перешла под контроль России.
Станция также регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.
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