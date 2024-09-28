Мэр Энергодара рассказал о новой тактике ВСУ при ударах по городу

Энергодар, 25 сентября 2024 г. (Фото: EduardSenovoz / Telegram)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять тактику групповых налетов беспилотников для ударов по Энергодару в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» глава города Эдуард Сеновоз.

Суть тактики заключается в том, что дроны запускают с разницей 10–15 минут, разъяснил мэр. «Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров», — сказал он.

Энергодар регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 17 сентября после обстрела город остался без электричества, водоснабжения и связи.