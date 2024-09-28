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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Энергодара рассказал о новой тактике ВСУ при ударах по городу

Мэр Энергодара Сеновоз: ВСУ применяют новую тактику ударов дронами по городу
Сюжет
Военная операция на Украине
Энергодар, 25 сентября 2024 г.
Энергодар, 25 сентября 2024 г. (Фото: EduardSenovoz / Telegram)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять тактику групповых налетов беспилотников для ударов по Энергодару в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» глава города Эдуард Сеновоз.

Суть тактики заключается в том, что дроны запускают с разницей 10–15 минут, разъяснил мэр. «Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров», — сказал он.

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Линия электропередачи в&nbsp;Энергодаре

Энергодар регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. 17 сентября после обстрела город остался без электричества, водоснабжения и связи.

Рядом с Энергодаром находится Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по мощности в Европе и третья по величине в мире. После начала боевых действий она перешла под контроль России.

Станция также регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Москва и Киев возлагают ответственность за это друг на друга.

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Энергодар Запорожская область ВСУ дроны
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