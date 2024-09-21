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Военная операция на Украине ,  
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Украинский дрон повредил трансформатор подстанции рядом с Запорожской АЭС

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Военная операция на Украине

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по городу — спутнику Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодару, сообщила пресс-служба станции в телеграм-канале.

В результате атаки был выведен из строя трансформатор подстанции «Заря» — она находится в непосредственной близости от ЗАЭС.

«Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», — говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить безопасную работу станции, сотрудники задействовали резервную схему питания объектов инфраструктуры АЭС. Все параметры безопасности находятся под контролем, радиационный фон не превышает природных значений, отметили на ЗАЭС.

Энергодар подвергся атаке украинских БПЛА утром 20 сентября. Под удар попала гражданская инфраструктура на проспекте Строителей.

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Рафаэль Гросси

После начала Россией военной операции на Украине Энергодар регулярно подвергается обстрелам. В частности, после атаки 17 сентября город остался без электричества, водоснабжения и связи.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси неоднократно призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, где находится Запорожская АЭС. Во время визита на станцию в начале сентября он оценил ситуацию как «нестабильную».

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Теги
Военная операция на Украине Запорожская АЭС Энергодар
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