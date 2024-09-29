Российские военные пресекли шесть попыток ВСУ прорвать границу в направлении Нового Пути и отразили ряд атак. По оценкам Минобороны, ВСУ за сутки потеряли более 430 военных и танк

Российская армия за прошедшие сутки отразила шесть попыток украинских войск прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь Курской области, сообщило Минобороны в сводке.

По оценкам ведомства, ВСУ потеряли более 50 человек убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять украинских военных сдались в плен, заявили в Минобороны.

Кроме того, были сорваны попытки атак ВСУ в направлении сел Ольговка и Погребки, а также отражены пять контратак в направлении сел Кремяное, Любимовка и Плехово, добавляет ведомство. Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль. заявили в Москве.

Также российские военные атаковали позиции украинских в районе ряда населенных пунктов как на территории Курской области, так и по «районам сосредоточения» резервов в соседней Сумской области.

По оценкам Минобороны, за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 18 560 военных. В сводке днем ранее фигурировала цифра 18 130. В ней ведомство доложило о пресечении пяти попыток ВСУ пересечь границу в направлении сел Новый Путь и Медвежье.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 поселений.

В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального значения, оттуда вывозят жителей. К 22 августа из подлежащей эвакуации зоны выехали 133 тыс. человек.