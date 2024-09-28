Минобороны сообщило об отражении пяти попыток ВСУ прорвать границу
Российские военные пресекли пять попыток ВСУ прорвать границу в Курской области, сообщило Минобороны в сводке.
Украинские войска пытались зайти в регион в направлении поселков Новый Путь и Медвежье, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, ВС России отразили атаку близ села Любимовка и попытки контратак у сел Кремяное и Черкасское Поречное, а также у деревни Камышевка.
Минобороны также отчиталось об уничтожении танка, двух боевых машин пехоты (БМП) Bradley американского производства и пяти бронемашин. За сутки, по данным ведомства, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, в общей сложности с начала вторжения в регион в августе — более 18 130 человек.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны неоднократно сообщало о попытках украинских сил прорваться в направлении Нового Пути и Медвежьего.
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