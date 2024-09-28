 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило об отражении пяти попыток ВСУ прорвать границу

Минобороны: отражены пять попыток ВСУ прорвать границу в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российские военные пресекли пять попыток ВСУ прорвать границу в Курской области, сообщило Минобороны в сводке.

Украинские войска пытались зайти в регион в направлении поселков Новый Путь и Медвежье, уточнили в военном ведомстве.

Кроме того, ВС России отразили атаку близ села Любимовка и попытки контратак у сел Кремяное и Черкасское Поречное, а также у деревни Камышевка.

Минобороны также отчиталось об уничтожении танка, двух боевых машин пехоты (БМП) Bradley американского производства и пяти бронемашин. За сутки, по данным ведомства, ВСУ потеряли более 370 военнослужащих, в общей сложности с начала вторжения в регион в августе — более 18 130 человек.

Минобороны сообщило о срыве трех попыток ВСУ прорваться через границу
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Минобороны неоднократно сообщало о попытках украинских сил прорваться в направлении Нового Пути и Медвежьего.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Курская область ВСУ Россия граница
Материалы по теме
В Курской области при ракетном ударе разрушен музей
Общество
Алаудинов заявил о продвижении российских военных в Курской области
Политика
В Красном Кресте рассказали о поиске пропавших в Курской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Тренер рассказал, когда Пьянич дебютирует за ЦСКАСпорт, 15:12
Минобороны сообщило об отражении пяти попыток ВСУ прорвать границуПолитика, 15:03
Что будет с «Хезболлой» после ликвидации ее лидера НасраллыПолитика, 14:59
В Пакистане разбился вертолет с российскими пилотамиОбщество, 14:51
В ЕС призвали авиакомпании не летать над Ливаном и ИзраилемПолитика, 14:42
«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Хасана НасраллыПолитика, 14:40
Синнер заявил, что удивлен решением WADA оспорить его допинг-дело в CASСпорт, 14:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Дагестана призвал усилить контроль за заправками после взрываОбщество, 14:33
Наймите GPT: как улучшить бизнес-процессы с помощью генеративных моделейТренды, 14:30
Какие барьеры преодолевают малые технологические компании в регионахНациональные проекты, 14:27
Axios назвал причину ликвидации лидера «Хезболлы»Политика, 14:25
Союз биатлонистов не стал возвращать россиян на турниры в новом сезонеСпорт, 14:19
СК опроверг данные о новом деле по отравлению в Красноярском краеОбщество, 14:11
«Авангард» решил не увольнять тренера после семи подряд поражений в КХЛСпорт, 14:01