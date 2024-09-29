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Военная операция на Украине ,  
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Командира сражающейся за Угледар бригады ВСУ уволили

Сюжет
Военная операция на Украине
Командир 72-й бригады ВСУ, которая участвует в боях в районе Угледара, ушел с этой должности. Командование объяснило это решение продвижением по службе. Марьяна Безуглая сообщила, что вместо него назначили экс-военкома Одессы
Иван Винник
Иван Винник (Фото: ombr72 / Telegram)

Командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Иван Винник ушел с этой должности. Это подразделение на Украине называют одним из основных участников боев за Угледар в ДНР.

В телеграм-канале бригады опубликовано прощальное послание офицера подчиненным. «С лета 2022 [года] по настоящее время — у меня был долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что одолевал я его не сам. Рядом была верная и мотивированная команда. Спасибо всем и каждому за ваше терпение, волю и силу. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу», — сказано в тексте.

О том, что Винник будет уволен с должности командира 72-й бригады, 20 сентября сообщило оперативное командование ВСУ «Север». Там связали увольнение офицера с его продвижением по службе и необходимостью передавать боевой опыт. В публикации в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Винника описывают как «опытного и человечного» командира, который «бережет и уважает личный состав».

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Нардеп Марьяна Безуглая, которая до 19 сентября была членом комитета Рады по обороне, раскритиковала увольнение Винника, назвав этот шаг решением главкома ВСУ Александра Сырского «снизить боеспособность подразделения». 29 сентября она рассказала, что вместо Винника на должность командира 72-й бригады назначили экс-командира 14-й отдельной механизированной бригады полковника Александра Охрименко. Он ранее служил в 72-й бригаде ВСУ.

Безуглая опубликовала в телеграм-канале приказ о назначении Охрименко от 19 сентября. Депутат отмечает, что его прошлым летом назначили военкомом Одесской области, однако офицер «не удержался долго на должности» и был переведен на пост начальника отдела управления физкультурно-спортивной реабилитации управления физической культуры командования подготовки Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Эта должность значится в приказе.

«Короче говоря, остался на задворках. И теперь человек, каким бы он ни был комбригом в 2022 году, но который находился в тылу больше года, <...> должен взять на себя командование бригадой в экстремальных условиях», — написала Безуглая.

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Город расположен на возвышенности рядом с рекой Кашлагач. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска. Это один из важнейших укрепрайонов ВСУ. Украинские военные называли этот район самым нестабильным и говорили об угрозе окружения. Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентбяря рассказывал о боях в городе.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ДНР бригада ВСУ увольнение
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