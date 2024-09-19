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Военная операция на Украине ,  
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Безуглая ушла из оборонного комитета Рады и заявила об «армейском совке»

Марьяну Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады
Сюжет
Военная операция на Украине
Безуглая пробыла в комитете по нацбезопасности пять лет, но теперь, по ее словам, «нет смысла пинать труп». В сентябре депутаты Верховной рады пытались сместить Безуглую с должности
Марьяна Безуглая
Марьяна Безуглая (Фото: marybezuhla / Telegram )

Депутата Верховной рады Марьяну Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады и назначили членом комитета по иностранным делам. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам депутата, она пробыла в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке пять лет, но теперь «нет смысла пинать труп». Безуглая отметила, что украинский «укоренившийся, коррумпированный армейский совок не одолеть без реального развития сотрудничества с партнерами», кроме того, военной системе Украины не доверяют.

Свой переход в парламентский комитет по внешней политике она сопроводила словами о том, что каждый момент своей жизни она посвящает борьбе и теперь она приобретет международный характер.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Безуглая написала прошение об отставке с поста замглавы комитета по вопросам нацбезопасности 17 сентября. Глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия попросил снять Безуглую с занимаемой должности, исключить ее из этого комитета и перевести в комитет по вопросам внешней политики.

Депутаты Верховной рады в начале сентября уже пытались сместить Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны. Тогда инициативу поддержали 205 парламентариев при 226 необходимых голосах.

У Безуглой произошел конфликт с военным руководством Украины, которое она неоднократно критиковала. В начале июля она заявила, что направила в группу быстрого реагирования, в частности в Службу безопасности Украины и Минобороны, заявление с обвинением в адрес главкома Вооруженных сил страны Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного. По ее словам, они предоставляли ей «ложные сведения».

Ранее Безуглая попала в базу сайта «Миротворец». Авторы публикации обвинили ее в дискредитации органов власти и ВСУ, действиях, направленных на раскол гражданского общества, и распространении государственной тайны.

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Марьяна Безуглая Украина Верховная рада Украины ВСУ
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