Безуглая ушла из оборонного комитета Рады и заявила об «армейском совке»
Депутата Верховной рады Марьяну Безуглую сняли с должности замглавы оборонного комитета Рады и назначили членом комитета по иностранным делам. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам депутата, она пробыла в комитете по национальной безопасности, обороне и разведке пять лет, но теперь «нет смысла пинать труп». Безуглая отметила, что украинский «укоренившийся, коррумпированный армейский совок не одолеть без реального развития сотрудничества с партнерами», кроме того, военной системе Украины не доверяют.
Свой переход в парламентский комитет по внешней политике она сопроводила словами о том, что каждый момент своей жизни она посвящает борьбе и теперь она приобретет международный характер.
Безуглая написала прошение об отставке с поста замглавы комитета по вопросам нацбезопасности 17 сентября. Глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия попросил снять Безуглую с занимаемой должности, исключить ее из этого комитета и перевести в комитет по вопросам внешней политики.
Депутаты Верховной рады в начале сентября уже пытались сместить Безуглую с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны. Тогда инициативу поддержали 205 парламентариев при 226 необходимых голосах.
У Безуглой произошел конфликт с военным руководством Украины, которое она неоднократно критиковала. В начале июля она заявила, что направила в группу быстрого реагирования, в частности в Службу безопасности Украины и Минобороны, заявление с обвинением в адрес главкома Вооруженных сил страны Александра Сырского и его предшественника Валерия Залужного. По ее словам, они предоставляли ей «ложные сведения».
Ранее Безуглая попала в базу сайта «Миротворец». Авторы публикации обвинили ее в дискредитации органов власти и ВСУ, действиях, направленных на раскол гражданского общества, и распространении государственной тайны.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов