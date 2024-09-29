ТАСС сообщил об угрозе уголовного дела против лидера «Порнофильмов»

На Владимира Котлярова могут завести дело по статье о дискредитации российской армии. В этом году суд дважды штрафовал его по соответствующей статье КоАП на 50 тыс. руб.

Лидеру группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан Минюстом иноагентом) грозит уголовное дело по статье о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На сегодняшний день Котлярову грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Данный вопрос рассматривается», — сказал собеседник агентства.

В случае возбуждения дела вокалисту «Порнофильмов» грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

В июне Тверской суд Москвы оштрафовал Котлярова на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. В сентябре ему был выписан еще один штраф на 50 тыс. руб. по этой же статье.

Музыкант был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. Минюст заявлял, что он, в частности, «выступал в поддержку Украины» и «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».

Весной этого года МВД представило заключение по итогам лингвистического исследования высказываний Котлярова на Youtube. Эксперты нашли в них признаки дискредитации российской армии.

Летом Роскомнадзор заблокировал страницы сайтов, где опубликованы текст и аккорды к песне «Порнофильмов» под названием «Роди мне 1000 детей».