ТАСС сообщил об угрозе уголовного дела против лидера «Порнофильмов»
Лидеру группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (признан Минюстом иноагентом) грозит уголовное дело по статье о дискредитации российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«На сегодняшний день Котлярову грозит уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Данный вопрос рассматривается», — сказал собеседник агентства.
В случае возбуждения дела вокалисту «Порнофильмов» грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
В июне Тверской суд Москвы оштрафовал Котлярова на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации армии. В сентябре ему был выписан еще один штраф на 50 тыс. руб. по этой же статье.
Музыкант был внесен в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. Минюст заявлял, что он, в частности, «выступал в поддержку Украины» и «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».
Весной этого года МВД представило заключение по итогам лингвистического исследования высказываний Котлярова на Youtube. Эксперты нашли в них признаки дискредитации российской армии.
Летом Роскомнадзор заблокировал страницы сайтов, где опубликованы текст и аккорды к песне «Порнофильмов» под названием «Роди мне 1000 детей».
В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова
Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США
Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон
Умерла актриса Мэгги Смит
ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов