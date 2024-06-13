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Военная операция на Украине ,  
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Лидера «Порнофильмов» оштрафовали на ₽50 тыс. за дискредитацию армии

Лидера «Порнофильмов» Котлярова оштрафовали на ₽50 тыс. за дискредитацию армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Котляров (внесен в реестр иноагентов)
Владимир Котляров (внесен в реестр иноагентов) (Фото: pfvolodya / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Тверской районный суд Москвы оштрафовал лидера и солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (внесен в реестр иноагентов) на 50 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Протокол в отношении Котлярова был составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Ему назначили максимально возможный для физического лица штраф.

На солиста группы «Порнофильмы» составили протокол за дискредитацию армии
Политика
Владимир Котляров

В апреле российское МВД представило заключение по итогам лингвистического исследования высказываний Котлярова на Youtube. Эксперты нашли в них признаки дискредитации российской армии. По данным проекта «Сетевые свободы», речь идет о высказываниях Котлярова в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией).

Минюст признал Котлярова иноагентом в сентябре 2023 года. В ведомстве полагают, что музыкант «выступал в поддержку Украины», «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», а также создавал материалы иноагентов, поддерживал тех, кто ведет «террористическую деятельность» на территории России, и распространял фейки о решениях органов власти страны.

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Теги
дискредитация армии штраф административное дело певец новости

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