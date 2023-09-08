Минюст признал иноагентом лидера группы «Порнофильмы» Котлярова

Владимир Котляров (Фото: из личного архива)

В реестр иноагентов внесли шесть новых физлиц, среди них оказался музыкант и лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров, следует из обновленных данных на сайте Минюста.

Ведомство утверждает, что Котляров «выступал в поддержку Украины», «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», а также создавал материалы иноагентов, поддерживал тех, кто ведет «террористическую деятельность» на территории России и распространял «фейки» о решениях органов власти страны.

Кроме того, в список попали:

журналист, литературный критик, автор блога в ЖЖ «Записки мизантропа» Андрей Мальгин — согласно обоснованию Минюста, за «формирование негативного образа» России и ее армии, поддержку ВСУ, распространение «фейков» о решениях российских властей, создание и распространение материалов иноагентов, работу в СМИ-иноагенте;

социолог Николай Митрохин — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации на Украине, «формирование негативного образа» российской армии, распространение «фейков» о решениях российских властей, взаимодействие с иноагентами;

член федерального политического совета партии ПАРНАС Наталья Пелевина — за негативные высказывания в адрес россиян, распространение «фейков» «о деятельности органов безопасности» России, участие «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ», «формирование антироссийских взглядов»;

муниципальный депутат из Ефремова Тульской области Ольга Подольская — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации на Украине, распространение «фейков» о решениях органов власти России, участие в деятельности нежелательной на территории страны организации;

журналист Мумин Шакиров — за создание и распространение материалов иноагентов, выступление против спецоперации на Украине, распространение «фейков» о решениях органов власти России, «формирование антироссийских взглядов», работу в СМИ-иноагенте, участие «в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ».

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