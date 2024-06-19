В России заблокировали сайты с песней группы «Порнофильмы»

Роскомнадзор заблокировал страницы сайтов, где опубликованы текст и аккорды к песне «Роди мне 1000 детей» группы «Порнофильмы». Об этом сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

Доступ к материалам был ограничен в соответствии со ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Основанием для блокировки стало «наличие призывов к экстремистской деятельности» в тексте данной песни, объяснили в Роскомнадзоре.

В 2021 году Минюст внес еще одну песню группы «Порнофильмы» в список экстремистских материалов. Речь идет о песне «Нищих Убивай».

Музыканты назвали ситуацию абсурдной, так как песня является перепевкой композиции Kill the poor американской панк-группы Dead Kennedys. Они рассказали, что перевели ее на русский язык почти дословно «с небольшими художественными украшениями и адаптацией под русскую действительность».

В 2022 году Волгоградский областной суд отменил постановление о признании этой песни экстремистской. В суде заявили о «процессуальных нарушениях при рассмотрении дела» судом первой инстанции.

В сентябре 2023 года Минюст признал лидера группы Владимира Котлярова иностранным агентом.