На стендап-комика Гаврилова составили протокол о дискредитации армии
В отношении стендап-комика Дмитрия Гаврилова завели административное дело по ч. 1 ст. 23.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России), передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Нижегородский районный суд. Максимальное наказание по ней для физических лиц — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
По данным «Ъ», дата рассмотрения дела пока не назначена.
РБК направил запрос в Нижегородский районный суд.
арестовали на 13 суток по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства). Комик свою вину признал.
Артист родился в Нижнем Новгороде, он участвовал в таких юмористических проектах, как Stand Up на ТНТ, «Прожарка», «Открытый микрофон» и другие. После начала военной операции на Украине Гаврилов уехал в Грузию.
Комик вернулся в Россию и 6 сентября начал концертный тур. Перед задержанием он успел выступить в Казани и Ижевске. Теперь его выступления отменили в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.
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