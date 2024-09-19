На стендап-комика Гаврилова составили протокол о дискредитации армии

На стендап-комика Дмитрия Гаврилова составили административный протокол по статье о дискредитации армии, ранее его арестовали на 13 суток за возбуждение ненависти. Артист признал вину

Дмитрий Гаврилов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В отношении стендап-комика Дмитрия Гаврилова завели административное дело по ч. 1 ст. 23.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России), передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Нижегородский районный суд. Максимальное наказание по ней для физических лиц — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

По данным «Ъ», дата рассмотрения дела пока не назначена.

РБК направил запрос в Нижегородский районный суд.

Гаврилова задержали 8 сентября перед его концертом в Нижнем Новгороде из-за «оскорбительных шуток в сторону россиян», писал местный портал НН.ру. По данным телеграм-канала Baza, причиной стало выступление комика в Тбилиси. 10 сентября его арестовали на 13 суток по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства). Комик свою вину признал.

Артист родился в Нижнем Новгороде, он участвовал в таких юмористических проектах, как Stand Up на ТНТ, «Прожарка», «Открытый микрофон» и другие. После начала военной операции на Украине Гаврилов уехал в Грузию.

Комик вернулся в Россию и 6 сентября начал концертный тур. Перед задержанием он успел выступить в Казани и Ижевске. Теперь его выступления отменили в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.