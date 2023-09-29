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Республиканцы провалили голосование по своему проекту бюджета США

Палата представителей не смогла продлить финансирование правительства на 30 дней
В субботу сенат (контролируется демократами) попытается принять двухпартийный законопроект, чтобы сохранить финансирование правительства до 17 ноября и избежать шатдауна

Законопроект спикера палаты представителей конгресса США республиканца Кевина Маккарти о продлении финансирования правительства на 30 дней, до конца октября, провалился: против него проголосовали все демократы в палате представителей, а также 21 однопартиец Маккарти, поддержали инициативу 198 республиканцев, сообщает CNN. У конгресса есть менее 36 часов, чтобы прийти к соглашению и избежать шатдауна.

В субботу сенат (контролируется демократами) попытается принять свой двухпартийный законопроект, чтобы сохранить финансирование правительства до 17 ноября. В него вошла в том числе помощь Украине в размере $6 млрд. Маккарти его не поддерживает. Он раскритиковал включение туда денег для Киева. «Они предпочли Украину американцам», — считает спикер палаты представителей (контролируется республиканцами).

Президент Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун. При этом он не согласился с тем, что это неизбежно. «Я не думаю, что в политике есть что-то неизбежное», — отметил Байден.

С 1 октября в Соединенных Штатах начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу.

Самый продолжительный шатдаун в истории страны случился при президенте Дональде Трампе, он продлился 34 дня и закончился 25 января 2019 года. Предыдущий рекорд в 21 день был установлен в 1995–1996 годах при Билле Клинтоне. Всего с 1976 года в стране произошел 21 шатдаун, отмечаетThe New York Times.

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Елена Чернышова
республиканцы палата представителей США шатдаун
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