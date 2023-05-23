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Боррель выразил уверенность в принятии решения о новых санкциях к России

Как ЕС будет урегулировать спор с Венгрией по новым санкциям в отношении России
Главам МИД стран ЕС пока не удалось согласовать новый пакет санкций в отношении России и очередной транш помощи Украине. Причина — недовольство ряда государств включением их компаний в украинский список «спонсоров войны»
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Почему ЕС медлит с новыми санкциями

В Брюсселе 22 мая началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран Европейского союза, одной из целей которой является согласование 11-го санкционного пакета в отношении России. В первый день ее участникам продвинуться на этом направлении не удалось. Основное противодействие, как следует из заявлений политиков и чиновников ЕС, оказывает Венгрия (Украина внесла венгерский OTP Bank в список «спонсоров войны»). При этом 15 мая Будапешт заблокировал предоставление Киеву очередного транша из Европейского фонда мира в размере €500 млн, сообщало агентство ANSA со ссылкой на источник. Ожидалось, что решение о выделении средств будет принято 22 мая.

«Мы должны делать все, что можем, чтобы следующий пакет военной помощи Украине был одобрен. Если у одной из стран-членов есть проблемы, давайте их обсудим. Это то, что мы собираемся сделать. Моя роль заключается в том, чтобы говорить со всеми в попытке найти решение. До настоящего момента мы были в состоянии находить решения для каждого. <...> Я уверен, мы сможем сделать то же самое», — сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе. Так он ответил на вопрос о том, насколько правомерна увязка снятия санкций с венгерского банка с выделением финансовой помощи Украине и в каком формате должны вестись дискуссии по этому вопросу (трансляция велась на сайте ЕС).

Еще до начала заседания Боррель сообщил журналистам, что у некоторых стран-членов есть вопросы по поводу выделения военной помощи Украине и согласования нового пакета санкций в отношении России. «Этот вопрос не только о Венгрии, многие страны имеют возражения и хотели бы обсудить это», — сказал он.

Издание Politico со ссылкой на нескольких европейских дипломатов сообщало, что в рамках встречи министры иностранных дел обсудят украинский список «спонсоров войны», в который наряду с OTP Bank попали и другие европейские компании. По данным издания, Венгрия и Греция требуют исключить их компании из украинского списка как условие продолжения обсуждения новых санкций в отношении России. Один из дипломатов в разговоре с Politico назвал санкции против греческих компаний «охотой на ведьм» и напомнил: Афины жаловались на то, что это было сделано без предупреждения. «Если Киев видит какие-либо признаки нарушения санкций, он должен обратиться к государствам-членам и поделиться фактами, чтобы они [могли быть] должным образом расследованы», — сказал дипломат, назвав список «абсолютно контрпродуктивным».

OTP Bank, крупнейший коммерческий банк Венгрии, был включен Национальным агентством Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в список «спонсоров войны» 4 мая на основании «позиции руководства банка продолжать операции в России и фактического признания так называемых Донецкой и Луганской народных республик», говорилось в заявлении агентства. Также в список попали немецкая компания Metro, французские Auchan и Leroy Merlin и австрийский Raiffeisen Bank International (эти компании продолжают работать в России).

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Какие аргументы приводит Венгрия

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в перерыве заседания заявил о том, что нового пакета санкций в отношении России быть не должно. Он аргументировал это тем, что уже введенные ранее ограничительные меры наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем российской. «Мы должны извлечь уроки из последствий предыдущих санкций здесь, в Брюсселе», — сказал Сийярто. Также он сообщил, что в проекте пакета санкции против российской атомной энергетики. Будапешт, по словам Сийярто, не примет и не поддержит какие-либо шаги на этом направлении, поскольку это поставит под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии. Сийярто подчеркнул, что министры иностранных дел в ходе встречи не продвинулись ни по вопросу принятия пакета санкций, ни по вопросу оказания военной помощи Украине.

Глава МИД Венгрии добавил, что его страна не согласится на выделение военной помощи Киеву до тех пор, пока OTP Bank не будет исключен из числа «спонсоров войны». «Пока это не произойдет, мы не дадим согласия на предоставление €500 млн странам ЕС в качестве компенсации их затрат на поставки вооружений Украине», — сказал Сийярто венгерским журналистам. Он добавил, что ранее уже поднимал вопрос о выведении венгерского банка из-под украинских санкций в ходе неформальной встречи министров иностранных дел ЕС 12 мая в Стокгольме. По его словам, Боррель ему заявил, что «говорил об этом с украинцами, даже лично с главой МИДа, тот пообещал выяснить». «Сейчас я получил обещание от верховного представителя, что он еще раз укажет украинцам, что это проблема. Украинцы в курсе, что это серьезная проблема. Мы получили от них по разным каналам сообщение, что этот вопрос решат. Так что ждем этого», — сказал Сийярто.

В ходе неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме Сийярто также заявлял, что Венгрии будет «сложно» даже начать переговоры о новом пакете санкций в отношении России до тех пор, пока Киев не отменит свое решение относительно OTP Bank.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
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