В США допустили одобрение заявки Швеции в НАТО Турцией в октябре

В США заявили, что Турция обещает одобрить заявку Швеции в НАТО в октябре

Представители Турции заявили, что одобрение заявки Швеции в НАТО может произойти в первой половине октября, рассказал новый глава комитета Сената США по международным отношениям Кардин. Заявку Швеции должна одобрить еще Венгрия

Бен Кардин (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Турция может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в первой половине октября, сообщил председатель комитета Сената по международным отношениям Бен Кардин, передает Reuters.

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с турецкими официальными лицами на встрече посла НАТО в среду. «Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца. Если это на самом деле так, то, по крайней мере, мы решили проблему НАТО, но есть и другие вопросы, помимо простого вступления в НАТО, которые должны быть частью наших обсуждений по мере продвижения вперед», — добавил Кардин.

В частности, одним из вопросов, которые Кардин планирует рассмотреть, он назвал сделку по продаже Турции истребителей F-16 на сумму $20 млрд, которую блокировал его предшественник, сенатор Роберт Менендес. 23 сентября он сложил полномочия из-за обвинений в коррупции.

«Мне нужно поговорить с администрацией по многим из этих вопросов, потому что это выходит за рамки одного вопроса, и мне нужно это понять», — сказал Кардин.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Соглашение уже ратифицировали все страны блока, кроме Венгрии и Турции. По словам спикера парламента Венгрии Ласло Кёвера, в Будапеште не уверены, что стоит одобрять заявку Швеции.

Турция блокировала вступление Швеции в блок, обвиняя Стокгольм в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией. Отношения стран усложнились из-за нескольких случаев сожжения Корана в Швеции.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган дал свое согласие, чтобы в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию. В документе по итогам переговоров турецкого лидера с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном говорилось, что Швеция внесла необходимые поправки в Конституцию, изменила свои законы, значительно расширила сотрудничество в борьбе с РПК и возобновила экспорт оружия в Турцию.

В конце июля Эрдоган говорил, что турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции в октябре. В то же время в сентябре он заявил, что действий Стокгольма недостаточно для вступления в НАТО.