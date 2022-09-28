Небензя заявил, что «процесс» с референдумами может «пойти дальше»

Чтобы этого избежать, Киеву надо «осознать свои ошибки» и начать руководствоваться интересами своих граждан, а не «слепо исполнять» волю Запада, считает постпред России при ООН Василий Небензя

Василий Небензя (Фото: Александр Щербак / Pool / РИА Новости)

Постоянный представитель России при ОООН Василий Небензя, говоря о состоявшихся референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, а также подконтрольных территорий Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявил, что этот процесс может пойти дальше, если Киев не изменит свою политику. Об этом Небензя сказал во время выступления в Совбезе ООН.

«Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов и не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа», — заявил Небензя.

Он подчеркнул, что украинский народ хочет мира, «но такой сценарий не входит в планы Лондона и Вашингтона, зарабатывающих, как всегда, миллиарды долларов на чужой беде». «Иначе бы они не одернули Киев в марте этого года, когда мирное соглашение было уже в пределах досягаемости», — добавил постпред.

Итоги референдумов о вхождении в состав России четыре региона огласили вечером 27 сентября, после завершения голосования. В трех регионах — ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области — за вхождение в состав России проголосовали более 90% участвовавших избирателей, в Херсонской области «за» проголосовали 87%.

Власти России, в том числе президент Владимир Путин, еще до начала голосования заявляли, что примут решение жителей регионов.

Выступая на том же заседании Совбеза ООН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия признает итоги голосования, ему будет «не о чем говорить с президентом России». «Аннексия — это тот шаг, который поставит его один на один против всего человечества», — добавил Зелнский.