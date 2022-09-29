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Антонов заявил, что США пугают мир «мнимыми ядерными угрозами» из России

Посол Антонов: США запугивают мир «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России

Вашингтон продолжает запугать собственную и мировую общественность «мнимыми ядерными угрозами» со стороны России и искажать официальные заявления российского руководства. Об этом в статье для американского издания National Interest заявил посол России в США Анатолий Антонов

«Официальные лица США продолжают нагнетать обстановку, запугивая американскую и международную общественность бутафорскими российскими «ядерными угрозами». Такая риторика искажает заявления российского руководства», — подчеркнул дипломат.

В то же время, по его словам, в словах чиновников США о ядерном оружии прослеживаются угрозы в адрес России. «Я хотел бы предостеречь американских военных планировщиков от ошибочности их предположений о возможности ограниченного ядерного конфликта. Они видимо надеются, что США смогут укрыться за океаном, если такой конфликт случится в Европе с британским и французским ядерным оружием. Подчеркну, что это крайне опасный «эксперимент», — отметил Антонов.

Также дипломат указал, что прямая вовлеченность США в конфликт на стороне Украины на сегодняшний день стала очевидна всем. «Открыто наращиваются поставки летального оружия. Киев снабжают разведданными. Происходит совместное планирование операций против российских Вооруженных сил. Украинцы обучаются мастерству войны на натовской технике», — перечислил посол.

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Фото:Максим Змеев / Reuters

21 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, в том числе используя «ядерный шантаж». Кроме того, Запад открыто говорит о необходимости поражения России на поле боя, добавил он, напомнив, что у России тоже есть ядерное оружие. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркнул он.

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После этого в Вашингтоне заявили, что отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил, но пока не видят причин для принятия мер по сдерживанию. Говоря об этом, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал заявление Путина «недопустимой риторикой для ядерной державы».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об условиях применения Москвой ядерного оружия, указал, что они прописаны в доктрине, посвященной основам государственной политики в области ядерного сдерживания. В частности, в перечне есть пункт о возможном применении ядерного оружия в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В свою очередь запред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия вправе применить ядерное оружие, «если это будет необходимо». «В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с основами государственной политики в области ядерного сдерживания», —добавил он.

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