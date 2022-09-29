Курский губернатор объяснил звуки орудийных залпов

Глава Курской области заявил, что звуки орудийных залпов в Судже вызваны «работой Минобороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории»

Роман Старовойт (Фото: gubernator46 / VK)

Звуки орудийных залпов в Судже в Курской области, о которых сообщили пользователи соцсетей, связаны с действиями российских военных, заявил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Звуки вызваны работой нашего Министерства обороны по заранее выявленным целям на сопредельной территории», — написал он.

Суджа — административный центр Суджанского района, город находится в 10 км от границы с Украиной, где с 24 февраля идет российская военная операция. После начала боевых действий Старовойт, как и губернаторы других приграничных регионов, неоднократно сообщал об обстрелах и ввел высокий уровень террористической опасности.

Накануне Старовойт заявил , что жители Курской области слышали громкие звуки. Губернатор заверил их, что повода для беспокойства нет, и объяснил происходящее работой российской авиации.

Старовойт был одним из губернаторов, поддержавших предложение Кадырова начать «самомобилизацию» в регионах, не дожидаясь решения Кремля. После того как в России ввели частичную мобилизацию, власти региона запретили покидать его пределы жителям, стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе. Несколько дней спустя эту меру отменили после объяснений Минобороны о том, что в условиях частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается.