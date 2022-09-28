Глава Курской области объяснил громкие звуки в регионе
Громкие звуки, которые услышали жители Курской области и о которых писали в соцсетях, связаны с работой авиации Минобороны России. Об этом написал глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет», — заверил губернатор.
Как сообщило местное издание «Курские известия», 27 сентября около 21:00 сообщения о громких звуках начали поступать от жителей центра и Железнодорожного округа.
Тогда Старовойт также заявил, что российская авиация работает на большой высоте и повода для беспокойства нет.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, где с 24 февраля Россия проводит военную операцию. После начала боевых действий власти приграничных регионов не раз сообщали об обстрелах, а также ввели высокий уровень террористической опасности. В Курской области его продлили до 7 октября.
Ранее, 22 сентября, под обстрел со стороны ВСУ попало приграничное село Елизаветовка Глушковского района Курской области, противник выпустил семь мин.
По словам Старовойта, украинские огневые точки были подавлены ответным огнем. «К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений», — написал он.
20 сентября в Курской области попали под обстрел поселок Теткино и село Волфино. В результате осколочные ранения получила женщина, работавшая в огороде.
Власти Курской области оценивают стоимость восстановительных работ после обстрелов в 25 млн руб., из них 10 млн руб. пойдет собственникам жилья.