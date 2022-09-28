Глава Курской области объяснил громкие звуки в регионе

Губернатор Курской области заверил местных жителей, что повода для беспокойства нет — громкие звуки объясняются работой российской авиации. Накануне вечером куряне также сообщали о громких звуках

Роман Старовойт (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Громкие звуки, которые услышали жители Курской области и о которых писали в соцсетях, связаны с работой авиации Минобороны России. Об этом написал глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет», — заверил губернатор.

Как сообщило местное издание «Курские известия», 27 сентября около 21:00 сообщения о громких звуках начали поступать от жителей центра и Железнодорожного округа.

Тогда Старовойт также заявил, что российская авиация работает на большой высоте и повода для беспокойства нет.

Курская область граничит с Сумской областью Украины, где с 24 февраля Россия проводит военную операцию. После начала боевых действий власти приграничных регионов не раз сообщали об обстрелах, а также ввели высокий уровень террористической опасности. В Курской области его продлили до 7 октября.

Ранее, 22 сентября, под обстрел со стороны ВСУ попало приграничное село Елизаветовка Глушковского района Курской области, противник выпустил семь мин.

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По словам Старовойта, украинские огневые точки были подавлены ответным огнем. «К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений», — написал он.

20 сентября в Курской области попали под обстрел поселок Теткино и село Волфино. В результате осколочные ранения получила женщина, работавшая в огороде.

Власти Курской области оценивают стоимость восстановительных работ после обстрелов в 25 млн руб., из них 10 млн руб. пойдет собственникам жилья.