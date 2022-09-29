Власти Энергодара опровергли возгорание второго блока Запорожской АЭС
Информация о возгорании второго энергоблока Запорожской атомной электростанции не соответствует действительности, заявили ТАСС в военно-гражданской администрации Энергодара.
«Нет никакого возгорания. Второму энергоблоку ничего не угрожает. Никакой угрозы нет», — сказал собеседник агентства.
О возгорании на АЭС ранее сообщил телеграм-канал «Главное в Энергодаре», опубликовав также фото со столбом дыма в районе атомной электростанции. Позже пост с фотографией был удален.
Со ссылкой на местных жителей телеграм-канал пишет, что в сторону станции выдвинулись расчеты пожарных и скорой помощи.
По словам главы Запорожской военно-гражданской администрации Евгения Балицкого, на территорию АЭС был сброшен беспилотник, из-за чего произошел пожар. «Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили о том, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — сказал Балицкий в эфире «Первого канала».
Россия и Украина с начала спецоперации неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. Станция находится в Энергодаре, в той части Запорожской области Украины, которую контролируют российские силы. Управляют ею по-прежнему специалисты украинского «Энергоатома».
В связи с обстрелами и возросшей опасностью аварии атомную электростанцию в сентябре посетила миссия Международного агентства по атомной энергии. Она подтвердила, что обстрелы действительно были, но не уточнила, кто за них ответственен. После визита организация начала работу по созданию безопасной зоны вокруг станции.