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Алиханов предложил тем, кого не выпустили из региона, прийти в военкоматы

Алиханов предложил попавшим под ограничения на выезд уточнять данные в военкоматах
Калининградцам, которые столкнулись с ограничениями на выезд из региона, нужно уточнить свой статус в военкомате, заявил губернатор области. По словам Алиханова, споры будут разрешать военкоматы и мобилизационные комиссии
Антон Алиханов
Антон Алиханов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил жителям региона, которых не выпустили за пределы области, явиться в военкомат, чтобы уточнить, не подпадают ли они под частичную мобилизацию.

«Калининградцам, которым не удалось пересечь границу, необходимо прийти в военкомат и проверить, есть ли они в списках тех, кто подпадает под частичную мобилизацию. Такие граждане должны уточнить данные о себе, только после этого ограничение снимается — и можно будет выезжать», — рассказал губернатор в видеообращении, опубликованном в «Телеграм». «В остальном ограничений для граждан нет, исключение — те, кому выписана повестка», — сказал он.

Такой же порядок действий он предложил гражданам, которые получили повестку, но имеют основания для отсрочки или получили повестку ошибочно. Если вопрос с неправомерным призывом не решился в военкомате, Алиханов рекомендовал обратиться в мобилизационные комиссии округов. «Практически во всех муниципалитетах эти комиссии возглавляют главы администраций», — уточнил глава региона.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В указе президента говорилось, что процедура объявлена в том числе в соответствии с законом №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», который подразумевает ограничения на выезд из страны. Однако Минобороны заявило, что частичная мобилизация не предполагает введения ограничений на передвижение граждан.

Володин заявил об отсутствии запрета на выезд при частичной мобилизации
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Фото:AP

Несмотря на это власти ряда российских регионов, в частности, Омской, Воронежской и Липецкой областей, после объявления мобилизации ввели ограничения на передвижение военнообязанных. В Курской области такой запрет отменили через несколько дней после введения. О требовании заручиться разрешением на выезд от военкомата заявляли и некоторые государственные деятели, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин. 29 сентября Володин уточнил, что, согласно разъяснению Минобороны, норма о запрете на выезд все же применяться не будет.

Как уточнил сенатор Андрей Клишас, другой закон, который регулирует порядок выезда из России и въезда в страну, не предусматривает ограничений в период мобилизации для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не призванных на службу. «Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ «О мобилизации...», но не нарушило ФЗ «О порядке выезда из РФ...», — объяснил Клишас.

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