Алиханов предложил тем, кого не выпустили из региона, прийти в военкоматы

Калининградцам, которые столкнулись с ограничениями на выезд из региона, нужно уточнить свой статус в военкомате, заявил губернатор области. По словам Алиханова, споры будут разрешать военкоматы и мобилизационные комиссии

Антон Алиханов (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил жителям региона, которых не выпустили за пределы области, явиться в военкомат, чтобы уточнить, не подпадают ли они под частичную мобилизацию.

«Калининградцам, которым не удалось пересечь границу, необходимо прийти в военкомат и проверить, есть ли они в списках тех, кто подпадает под частичную мобилизацию. Такие граждане должны уточнить данные о себе, только после этого ограничение снимается — и можно будет выезжать», — рассказал губернатор в видеообращении, опубликованном в «Телеграм». «В остальном ограничений для граждан нет, исключение — те, кому выписана повестка», — сказал он.

Такой же порядок действий он предложил гражданам, которые получили повестку, но имеют основания для отсрочки или получили повестку ошибочно. Если вопрос с неправомерным призывом не решился в военкомате, Алиханов рекомендовал обратиться в мобилизационные комиссии округов. «Практически во всех муниципалитетах эти комиссии возглавляют главы администраций», — уточнил глава региона.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. В указе президента говорилось, что процедура объявлена в том числе в соответствии с законом №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», который подразумевает ограничения на выезд из страны. Однако Минобороны заявило, что частичная мобилизация не предполагает введения ограничений на передвижение граждан.

Несмотря на это власти ряда российских регионов, в частности, Омской, Воронежской и Липецкой областей, после объявления мобилизации ввели ограничения на передвижение военнообязанных. В Курской области такой запрет отменили через несколько дней после введения. О требовании заручиться разрешением на выезд от военкомата заявляли и некоторые государственные деятели, например, спикер Госдумы Вячеслав Володин. 29 сентября Володин уточнил, что, согласно разъяснению Минобороны, норма о запрете на выезд все же применяться не будет.

Как уточнил сенатор Андрей Клишас, другой закон, который регулирует порядок выезда из России и въезда в страну, не предусматривает ограничений в период мобилизации для лиц, состоящих на воинском учете, но еще не призванных на службу. «Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ «О мобилизации...», но не нарушило ФЗ «О порядке выезда из РФ...», — объяснил Клишас.