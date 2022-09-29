Новая Каховка осталась без газа после обстрела газопровода

Газопровод получил повреждения в районе поселка в 50 км от Новой Каховки. Без газа остались районный центр и весь Каховский район

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Магистральный газопровод высокого давления в районе поселка городского типа Брылевка Херсонской области был поврежден из-за обстрелов, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки, которая расположена менее чем в 50 км от поселка. В результате в Новой Каховке было прекращено газоснабжение.

«Аварийные бригады «Херсонгаза» перекрывают ГРП (стационарные газорегуляторные пункты. — РБК), ШРП (шкафные регуляторные пункты. — РБК). Газоснабжение будет прекращено в населенных пунктах Новокаховского городского округа и Каховского района. Аварийно-восстановительные работы будут проводить аварийные бригады херсонского управления магистральных газопроводов», — говорится в сообщении. ВГА при этом ссылается на данные новокаховского единого диспетчерского центра.

Помимо этого в результате обстрела были повреждены электросети города Таврийск, отмечает ВГА. Без света остался один из микрорайонов города.

В Новой Каховке регулярно сообщают об обстрелах и срабатывании системы ПВО. 25 сентября средства противовоздушной обороны срабатывали несколько раз, в городе отключали электричество. Через полчаса после сообщений об отключении подачу электроэнергии возобновили.

Об обстрелах сообщают также в Херсоне. В ночь на 29 сентября в городе произошло пять или шесть взрывов, работала система ПВО. 25 сентября по гостинице Play Hotel в городе был нанесен удар из РСЗО HIMARS. В результате погибли два человека, в том числе бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко. В ВГА Херсонской области назвали произошедшее терактом.