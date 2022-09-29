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ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне произошло пять или шесть взрывов, предположительно, работает система противовоздушной обороны, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

Они отмечают, что были слышны только звуки взрывов, в небе нет следов, характерных для работы средств ПВО.

ПВО работает и в другом городе Херсонской области, Новой Каховке. Как сообщают власти в телеграм-канале, около 0:30 произошло восемь «воздушных взрывов».

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Накануне, 28 сентября, украинские военные нанесли ракетный удар по политехническому колледжу в центре Херсона, сообщали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Позднее в минздаве области заявили, что пострадали шесть гражданских лиц. Они получили осколочные ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.

Новую Каховку в этот день тоже обстреливали, власти указали, что за сутки произошло более десятка взрывов в результате работы ПВО.

Теги
Херсон Новая Каховка Херсонская область взрывы ПВО
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