ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне произошло пять или шесть взрывов, предположительно, работает система противовоздушной обороны, сообщили корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

Они отмечают, что были слышны только звуки взрывов, в небе нет следов, характерных для работы средств ПВО.

ПВО работает и в другом городе Херсонской области, Новой Каховке. Как сообщают власти в телеграм-канале, около 0:30 произошло восемь «воздушных взрывов».

Накануне, 28 сентября, украинские военные нанесли ракетный удар по политехническому колледжу в центре Херсона, сообщали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Позднее в минздаве области заявили, что пострадали шесть гражданских лиц. Они получили осколочные ранения, один человек находится в тяжелом состоянии.

Новую Каховку в этот день тоже обстреливали, власти указали, что за сутки произошло более десятка взрывов в результате работы ПВО.